Gare clandestine in moto. "La paura dei residenti, qualcuno intervenga"

Ponte Buggianese, 17 marzo 2024 – Gare di velocità in auto o sulle moto, di notte e nei fine settimana, nella zona industriale della frazione di Albinatico. Corse fatte su vere e proprie piste, attrezzate con i birilli, di fronte ai capannoni industriali o in piazza Bruno Buozzi: a spregio dell’incolumità dei residenti.

A denunciare il problema di sicurezza e di illegalità è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Scalini, capogruppo dell’opposizione Centro Destra per Ponte Buggianese, che sul caso ha presentato un’interrogazione al sindaco Nicola Tesi. Sarebbero diverse le segnalazioni di cittadini che, secondo quanto spiegato dalla consigliera, lamentano una situazione, ormai alla deriva.

Un problema , questo delle corse clandestine, che si sarebbe presentato per la prima volta nella primavera di due anni fa, poi prontamente risolto dall’intervento della Polizia Municipale. Nessuna nuova segnalazione sarebbe arrivata negli ultimi tempi, invece, secondo quanto spiega il sindaco Nicola Tesi.

"Si tratta di un episodio che risale a due anni fa – spiega il primo cittadino - e che si è risolto con l’intervento di una pattuglia della Polizia municipale, che ha posto fine all’azione di sei ragazzi. Una questione dunque risolta, per fortuna, grazie alle forze dell’ordine. Ribadisco che nessuna nuova segnalazione è stata fatta né al Comando dei carabinieri né a quello della Polizia municipale. Invito i cittadini che abbiano assistito a queste corse e che si sentano in pericolo a denunciare quanto sanno alle forze dell’ordine. Per quanto ci risulta invece e fortunatamente, non ci sono stati altri episodi".

Diversa al situazione denunciata dalla consigliera in forza FdI: "Abbiamo ricevuto tante segnalazioni dai cittadini che risiedono nella frazione di Albinatico - spiega la consigliera Scalini – i quali ci riferiscono di essere esasperati dalla grave situazione. Ci segnalano la presenza, in particolare nei giorni festivi, di diverse decine di persone (non solo ragazzini) che, in sella al proprio motorino, o al volante di automobili sportive, sfrecciano a velocità elevatissime nelle strade limitrofe, ritrovandosi nei parcheggi di via Albinatico di fronte ai capannoni industriali o in piazza Bruno Buozzi.

Ci hanno segnalato addirittura che sulla strada vengono apposti dei birilli - prosegue Scalini - che fanno pensare alla delimitazione di un circuito e quindi a gare clandestine ben organizzate, che mettono in serio pericolo l’incolumità dei pontigiani, visto che nei giorni in cui si radunano queste persone, vi è un affollamento di mezzi veloci in un’area in cui, gli abitanti della zona, spesso escono di casa per una passeggiata a piedi o con i propri animali domestici".

"Con l’interrogazione - conclude Scalini – chiediamo al sindaco di farci sapere se lui e la Giunta sono a conoscenza di questa grave situazione. Vorremmo sapere se in tutto questo tempo sono state disposte attività di controllo da parte della Polizia municipale, carabinieri e forze dell’ordine".