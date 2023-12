Montecatini, quarto furto nella nota boutique. Bloccato ladro, in casa aveva i capi di lusso

Montecatini, 23 dicembre 2023 – «Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino", recita un antico detto. I ladri sono tornati ad assaltare per la quarta volta in cinque giorni "Mari Boutique", il negozio di abbigliamento all’interno delle Terme Tettuccio.

Questa volta però l’intervento della polizia di Stato ha risolto la situazione. Gli agenti del commissariato di Montecatini, poche ore dopo l’ultimo fatto, hanno effettuato un’ispezione nella casa di un italiano già noto alle forze dell’ordine per vari reati. Nella casa è stata rinvenuta merce trafugata durante più colpi ai danni di "Mari Boutique", oltre ad attrezzature simili a quelle per forzare la saracinesca e fare a pezzi la vetrina, attrezzature dell’associazione "Angeli del bello" e del negizio Buffetti.

Sembra che il pregiudicato avesse tentato un furto anche in un altro negozio delle Terme Tettuccio. La polizia di Stato ha subito denunciato l’uomo alla procura. Simona Peselli, figlia di Marilena Zeni, titolare della boutique, ha pubblicato un messaggio pieno di sconforto sui social network, ieri mattina, dopo aver appreso del quarto furto ai danni dell’attività della madre. Quarto furto in cinque giorni. "Nelle mani di nessuno – ha postato - Completamente abbandonati. Nelle mani di nessuno".

Nel corso del primo assalto a "Mari Boutique" è stata rubata merce per circa 30mila euro, tra cachemire e montoni, con danni alla vetrata e alla saracinesca. Il malvivente e i suoi complici hanno continuato a svuotare il negozio, nel corso dei colpi successivi.

Proprio mercoledì mattina, Simona Peselli aveva organizzato un sit in davanti al Tettuccio, insieme ad altri cittadini e commercianti. "Ogni giorno – ha dichiarato durante la manifestazione – vengono denunciati dieci furti alle forze dell’ordine, mentre altri dieci non sono segnalati perché avvengono ai danni di anziani e persone che non sono in grado di chiedere aiuto. Servono più pattuglie delle forze dell’ordine. Il governo deve sapere che a volte c’è solo una pattuglia a disposizione per tutta la Valdinievole. Malattie e periodi di ferie vanno rispettati ed è per questo che serve un incremento delle forze dell’ordine. La sicurezza va garantita". Resta da capire cosa abbia spinto un pregiudicato ad accanirsi in questo modo nei confronti di una singola attività, senza tenere conto del caso che ne sarebbe nato.