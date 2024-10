Furgone non refrigerato. Commerciante fermato

Viaggiava sull’autostrada A12 di ritorno da un grossista di Montecatini Terme, il commerciante di origini straniere titolare di un market etnico con sede a La Spezia, fermato dalla polizia di Stato per sovraccarico evidente. Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Brugnato, coadiuvati dalla pattuglia della sezione polizia stradale di La Spezia, che lo hanno scortato fino alla pesa per i controlli del caso, all’apertura del mezzo hanno rinvenuto oltre 200 kg di alimenti deperibili quali carne e pesce trasportati a temperatura non consona in un furgone non refrigerato. Allertato il personale veterinario della ASL 5 emergevano violazioni di carattere amministrativo per quanto attiene la normativa sul corretto trasporto di sostanze alimentari. Sono in corso di sviluppo accertamenti volti ad evidenziare eventuali risvolti di carattere penale legati alla tracciabilità delle carni trasportate. Un settore, quello dei trasporti soggetti a norme igienico-sanitarie, di importanza nevralgica per garantire la tutela della salute dei consumatori, in cui la cooperazione tra la polizia stradale e le Aziende sanitarie locali, ciascuno per gli aspetti di competenza, si rivela fondamentale.