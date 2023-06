Funerali dell'ingegner Ennio Gori, una folta schiera di amici e ex amministratori si stringe a Pistoia

Una folta schiera di amici, ex compagni di partito ed ex amministratori pubblici da tutta la provincia ha partecipato ieri in San Michele a Pistoia ai funerali dell’ingegner Ennio Gori, per 33 anni alla guida delle Terme, scomparso a 97 anni. Cavallo di razza della Democrazia Cristiana, fu a lungo uno degli uomini di punta della corrente di Arnaldo Forlani nel Pistoiese. Alle Terme, prima come amministratore delegato e poi come presidente del consilismo legato in modo indissolubile alla città. In seguito prese in gestione le Terme di Levico in glio di amministrazione, seppe gestire tutto nell’ottica di un termaTrentino, dove rilanciò una realtà in grave crisi. Gori non era contento della soluzione prospettata dal concordato per le Terme e dell’inevitabile spezzatino dei beni immobili, come dichiarò in un’intervista al nostro giornale.