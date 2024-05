Forza del popolo vuole una politica fatta dai cittadini

"Un sindaco deve saper amministrare ciò che vogliono i cittadini, sono loro che devono decidere la politica, il sindaco deve essere al loro servizio". È una politica chiara quella espressa dal candidato di Forza del Popolo Romolo Papaleo, nella presentazione ufficiale che si è tenuta sabato scorso in sala Iozzelli a Monsummano. Consapevole che Fdp è un partito nato da poco (e da soli due anni in città), Papaleo fa affidamento sui valori condivisi con il segretario nazionale del gruppo politico Lillo Massimiliano Musso e, non meno, alla sua esperienza come ex dipendente del Comune di Monsummano che gli rende agilità comprendere il funzionamento della macchina comunale.

"Diamo a ogni punto del programma – spiega Romolo Papaleo – pari importanza. Dalle necessità delle famiglie, alla viabilità. Abbiamo un progetto di buonsenso anche se può apparire ambizioso: cambiare il tipo di politica. Secondo noi non deve essere il sindaco a fare politica, ma i cittadini con la loro partecipazione e la condivisione di ciò che sarebbe meglio per la città. Un sindaco deve limitarsi ad amministrare, in modo da garantire la massima trasparenza". Partiti con un po’ di timidezza iniziale, Fdp si sta rivelando la vera novità di questa tornata elettorale, presentando punti di vista molto diversi dai candidati già ’avvezzi’ alla politica.

"Ero un po’ restio a candidarmi – prosegue Papaleo – ma ho voluto restituire le dimostrazioni di affetto e fiducia che tanta gente mi ha concesso e ho pensato di farlo assecondando le loro proposte. Non ultimo, ho trovato nel nostro segretario nazionale Lillo Massimiliano Russo, quell’essere persona per bene e quell’onestà in cui mi rispecchiavo e che cercavo per la nostra città". In lista con Romolo Papaleo, si candidano al consiglio comunale Teresa Margherita Salvatore, Vito Bianco, Donella Querci, Antonio Zingaropoli, Maurizio Pettini, Claudio Cioni, Alessandro Benedetti, Claudio Gori, Antonella Cavallini, Patrizio Tipa, Mauro Bernocchi, Lina Li Quadri, Luisa Inzaghi.

AF