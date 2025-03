Forza una cabina dell’elettricità e rimane folgorato: è grave

Ponte Buggianese (Pistoia), 19 marzo 2025 – È rimasto folgorato mentre stava forzando una cabina dell’elettricità presumibilmente per appropriarsi di una serie di pezzi all’interno. Un uomo di 57 è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, ieri, intorno alle 19, in seguito alle conseguenze di una intrusione finita male. Il fatto è avvenuto in via dei Garofani, a Ponte Buggianese, nelle vicinanze di un’azienda dismessa. Quando i soccorritori della Pubblica Assistenza di Borgo a Buggiano sono arrivati sul posto hanno trovato il furgoncino con il quale, verosimilmente, l’uomo aveva raggiunto il luogo. Pochi minuti dopo sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici di E-Distribuzione.

In base alle prime ricostruzioni, l’uomo ha forzato una cabina per entrare in possesso della parte privata. Ha aperto il trasformatore, tolto l’olio (messo in un fusto), poi ha liberato il trasformatore dai cavi ed è quindi tornato dentro alla cabina e ha smontato delle barre di rame. La folgorazione lo ha raggiunto mentre cercava di forzare il lato pubblico della cabina elettrica. I soccorsi potrebbero essere stati chiamati in seguito al rumore generato nel momento in cui l’uomo ha ricevuto la scarica elettrica. Le cabine elettriche di trasformazione, il cui valore supera i 20mila euro, giocano un ruolo fondamentale nel processo di trasmissione e distribuzione dell’energia. Queste strutture riducono la tensione dell’energia elettrica che fluisce attraverso le linee di trasmissione a un livello più basso e più sicuro per l’uso nei luoghi abitati e nelle aziende.

Ogni anno, in Italia, avvengono molti tentativi di furto ai danni di queste strutture, che contengono pezzi di ricambio di valore, soprattutto quelli in rame. Nelle cabina Enel dovrebbe entrare solo personale altamente specializzato. Invece, come in questo caso, anche ladri poco esperti tentano il colpo, arrivando a perdere la vita.

Da. B.