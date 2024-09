Folla in piazza per l’ottantesimo anniversario della Liberazione

Tanta gente, in piazza Berni, ha partecipato alla commemorazione della liberazione dall’occupazione nazifascista di Lamporecchio, avvenuta il 2 settembre del 1944. È stato festeggiato l’anniversario dell’ottantesimo anno. Un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Anpi, sezione di Lamporecchio e Larciano, con le associazioni culturali Orizzonti e Accademia di Masetto e con l’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. Dopo un saluto del sindaco Anna Trassi e del presidente dell’Anpi Roberta Mazzei, hanno preso parola lo storico Matteo Grasso e Mario Favilla con alcune letture di pagine di libri che parlano di quello che avvenne a Lamporecchio in quei primi giorni di settembre del 1944.

Matteo Grasso, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, ha ripercorso la Liberazione di Lamporecchio elencando personaggi, date e fatti. Interessanti le pagine lette da Mario favilla, tratte dal libro "Un nonno ricorda", scritto da Lando Ferradini, che all’epoca aveva quattordici anni. Ai presenti ha fatto rivivere quei momenti storici, con una descrizione dettagliata del ritiro da Lamporecchio delle truppe di occupazione tedesche e dell’arrivo dei partigiani, della prime truppe di liberazioni degli inglesi per poi arrivare agli americani. Alla fine della manifestazione è stata inaugurata una targa commemorativa, posta all’ingresso del palazzo comunale, con scritto "2 settembre 1944. 80° anniversario Liberazione del comune di Lamporecchio dal nazifascismo. A chi ha combattuto per la libertà di tutti. L’amministrazione comunale dei Lamporecchio".

Alla manifestazione, oltre al sindaco e la Giunta ed i rappresentanti delle associazioni del territorio, hanno partecipato la consigliera regionale Federica Fratoni, la sindaca di Larciano Lisa Amidei, il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi e il sindaco di Borgo a Buggiano Daniele Bettarini. Erano presenti anche i rappresentati dell’Arma dei Carabinieri con il capitano della Stazione di Montecatini Terme, Piergiorgio Cataldo, nonché quello di Lamporecchio, Massimo Laccertosa.

Massimo Mancini