"Fit lab urbano": due giorni di benessere fisico nella città dello sport

Due giornate all’insegna del benessere, della valorizzazione delle bellezze locali e della cittadinanza attiva, con progetti di grande tendenza come lo street workout, cioè gli allenamenti all’aria aperta che riscuotono grande successo in tutta Italia. Il 27 e 28 maggio si svolgerà "Fit lab urbano. Pillole di sport e benessere in città", ideato e promosso da Msp Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in partnership con Uau Magazine, patrocinato dal Comune. L’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi alle Tamerici ha presentato l’iniziativa con Fabio Pientini di Msp Toscana e Tiziana Innocenti di "Il tuo lab pilates".

Il 27 maggio alle 17 ritrovo a palazzo comunale e lo street workout con prenotazione obbligatoria; il primo giorno, sarà possibile munirsi del kit al costo di 15 euro, comprendente quota di partecipazione, maglietta e tappetino; il 28 maggio dalle 10.30 ritrovo alle Tamerici per "Benessere", progetto ideato e curato da Tiziana Innocenti "Il tuo lab pilates"; alle 10.30 "Good morning pilates", alle 11.15 "Postural Yoga therapy", alle 12 "Flexibility and relax".

"Vorrei che questa iniziativa all’insegna del benessere – ha detto Bartolozzi – fosse riproposto più volte; la trovo adatta alla nostra città che si conferma ideale per il turismo sportivo, in cui credo molto, nonché per il turismo del benessere. Montecatini è stata strutturata per favorire il turismo termale e per esteso il turismo dello star bene, quindi per fare belle passeggiate, attività fisica, anche al fine di ritrovare una pace interiore". Pientini e Innocenti hanno spiegato come Fit lab urbano "è un format di fitness itinerante", due giorni di attività fisica all’aperto, con approccio inclusivo, valorizzando la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento di figure tecnico-sportive per dar vita a iniziative ludico-motorie.

Valentina Spisa