Fiori e non solo: ecco ’Inflorum’. Fiera del giardinaggio primaverile. Appuntamento all’ex mercato

All’ex mercato dei fiori, domenica 16 marzo, arriva ’Inflorum’, la fiera del giardinaggio primaverile organizzata dal Comune di Pescia in collaborazione con Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Co.Ri.Pro, Flora Toscana, Confagricoltura, Mefit, Cia e Associazione Vivai di Pescia. Un evento imperdibile per gli appassionati di verde e natura, che a ingresso libero avranno la possibilità di visitare tanti spazi dove trovare fiori e piante, attrezzature per il giardinaggio, ma anche specialità enogastronomiche tipiche del nostro territorio: farina di castagna, miele, affettati, formaggi, confetture. "Una edizione zero dell’evento, volutamente organizzata a ridosso della primavera – spiega il sindaco Riccardo Franchi –. Avevamo detto, fin dalla campagna elettorale, di voler valorizzare la struttura dell’ex mercato. Dopo l’inaugurazione, sono già molte le iniziative che vi sono state ospitate. E quale miglior occasione di questo evento, per invitare tutti i cittadina a un’iniziativa che avrà rilevanza regionale".

Sono quarantasei gli spazi previsti sotto la volta, dedicati a attività del territorio, e non solo. Al momento, sono quaranta gli spazi già assegnati. "Sarà un’occasione per tornare a vedere l’ex Mercato pieno dei pesciatini e delle loro famiglie – aggiunge Franchi –. Qualcuno ricorda ancora la vecchia Biennale del fiore. Oggi appare come un miraggio, ma intanto partiamo dalle piccole cose, importanti: dalla struttura voluta da chi ha dato alla città le sue radici".

Una manifestazione pensata per diventare un appuntamento fisso annuale. "Una iniziativa che parte oggi per crescere con il tempo e diventare sempre più importante – conclude il primo cittadino –. Un passo fondamentale, nel quale crediamo moltissimo".

A curare l’organizzazione, l’assessore Maurizio Aversa e il consigliere comunale Vincenzo Finizzola. "È stato il nostro primo pensiero, quando la struttura è tornata agibile – commenta Aversa –. E ci siamo riusciti, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di categoria".

Emanuele Cutsodontis