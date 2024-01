Finto carabiniere truffa anziana al telefono

Almeno dodici tentativi di truffa sono stati commessi ieri mattina, in Valdinievole, per tentare di approfittarsi di anziani che vivono soli e non possono contare sull’aiuto dei figli. A raccontare i fatti è stata una donna, sul gruppo Facebook ’Terme cittadini di buon senso’. "I miei genitori - scrive - hanno ricevuto una chiamata strana. Dall’altro capo della cornetta, un uomo ha dichiarato di essere il comandante dei carabinieri di Montecatini. Le ha chiesto di confermare la sua identità e altri dati. Mia madre, 80 anni, ha iniziato ad agitarsi, confermando comunque di essere lei e se volessero parlare col marito. L’uomo tutto gentile, ha risposto di sì. Mia madre ha portò il telefono a mio padre, 84 anni ma tutt’altro che rintronato, ma la linea magicamente è caduta. Mia madre ha subito detto a mio padre di richiamare in centrale, sul loro telefono non c è il display e non si vede l’eventuale numero. Mio padre ha detto che se volevano richiamavano". La figlia, più tardi, ha deciso di richiamare la compagnia dei carabinieri. "Mi hanno detto di tenere gli occhi aperti – prosegue – alcuni malviventi chiamano gli anziani per vedere se sono soli, titubanti ,e nel caso, o provano la truffa del finto incidente o solo cercano di capire quando e se escono. Insomma, mettono gli occhi addosso. "Fate attenzione!", mi ha detto il carabiniere: ieri sono stata la dodicesima persona a segnalare questa cosa. Sono stati loro a dirmi di scrivere su vari gruppi di Montecatini. Avvisate i vostri parenti!". Il sito dell’Arma dei carabinieri avvisa i cittadini di stare molto attenti alle truffe agli anziani. "Dalla tecnica della cauzione a quella della perdita di gas – ricordano i militari - sono innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime".

Da.B.