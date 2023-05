Fine settimana con il "Fit lab urbano", pillole di sport e benessere

Nel fine settimana con ritrovo di tutti i partecipanti di fronte al palazzo comunale di Montecatini Terme - alle ore 17, prenderà avvio la prima edizione di “Fit Lab Urbano | Pillole di sport e benessere in città”, evento ideato e promosso da Msp Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in partnership con Uau Magazine. Fit Lab Urbano è un format di fitness itinerante che ha la finalità di promuovere due giornate di benessere inclusive con il coinvolgimento della cittadinanza attiva mediante figure tecnico-sportive del territorio di riferimento che permettano di attivare una serie di inziative ludico motorie in grado di far interagire le diverse identità socioculturali. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Montecatini Terme che ha così voluto incentivare e valorizzare con questa operazione il tessuto urbano e cittadino invitando i propri cittadini a partecipare alle attività motorie. La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di fitness, ai centri sportivi del territorio ma più in generale a tutti coloro che vogliano sperimentare due giornate di sport divertimento e benessere. Infatti le sessioni di fitness e le discipline previste sono organizzate in funzione del coinvolgimento di soggetti non necessariamente già allenati o inseriti in contesti sportivi. Lo scopo complessivo della manifestazione è quello rendere la città un contenitore di benessere costante e renderla vivibile in modo sano: vedere persone che fanno sport all’interno della città è una sensazione di piacevole interazione e di sviluppato senso civico. Le due giornate avranno inizio sabato con l’energia travolgente di Street Workout (alla seconda edizione per Montecatini) con ritrovo alle 17 di fronte al palazzo comunale. Street Workout Italia è un tipo di Fitness musicale all’aperto che offre la possibilità di trasferire la musica e la voce del coach, su gruppi enormi di persone, permettendo di unire il gruppo, di veicolare ritmo, informazioni e istruzioni.