Nasce il figlio della vicesindaco di Monsummano e della compagna: “Inizia un’avventura insieme”

Monsummano (Pistoia), 6 agosto 2023 – E’ nato Alberto, il figlio della vicesindaco di Monsummano Elena Sinimberghi e della compagna Giulia Giannelli. E’ lo stesso vicesindaco ad annunciare il fiocco azzurro su Facebook. Lo scorso inverno la coppia aveva annunciato l’arrivo del piccolo.

Sinimberghi, in un’intervista alla Nazione, aveva spiegato che la coppia si era rivolta per la fecondazione a una clinica di Madrid, non essendo possibile in Italia la fecondazione eterologa. Il piccolo è nato all’ospedale San Jacopo di Pistoia. La compagna Giulia, che portava in grembo il piccolo, sta bene.

"Sei nato in un reparto fantastico – scrive la vicesindaco Sinimberghi su Facebook riferendosi al figlio – Quello del San Jacopo di Pistoia, dove lavorano degli angeli pronti ad ascoltare e supportare le esigenze di ogni mamma. Non finiremo di essere grate verso i medici, le oss, ma soprattutto verso le ostetriche, che in questi giorni ci hanno preso per mano, i cui nomi rimarranno impressi nei nostri cuori”.