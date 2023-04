Fierucola del Montalbano Sarà festa a San Baronto

Lunedì 1° maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fierucola del lavoro ecologico del Montalbano, alla sua 34^ edizione e organizzata dalla Pro Loco Amici di San Baronto Aps con il patrocinio del Comune. I banchi saranno dislocati nelle strade adiacenti la chiesa. Dalle 9 alle 20 in via della Chiesa, piazza Fra’ Giraldi e nell’area verde La Fraschetta di San Baronto non mancheranno il buonumore e il divertimento.

Grande spazio avrà il mercatino di artigiani, hobbysti, agricoltori e artisti che daranno dimostrazione dei loro lavori portando in scena i prodotti tipici: paglia, vimini, ceramica, legno, ferro battuto, vetro, filati, ricami, piante, quadri e pitture, ma anche giocattoli, ornamenti e oggettistica fatti con materiali di riciclo e naturalmente formaggi, salumi, miele, olio e vino. L’associazione “Gioco Giocattolo sul… filo della memoria” farà avvicinare generazioni anagraficamente lontane attraverso attività ludiche che rievocano giochi antichi di strada o di piazza e formativi basati sulla parola, sul disegno o di manualità; nel pomeriggio tornerà a cantare per il borgo il caratteristico e allegro gruppo musicale di canti popolari Le Maggiaiole di Bivigliano; il gruppo di artisti di strada Jolly Blue alle 15 e alle 17 presenterà lo show di Olmo clownerie, equilibrismo, giocoleria e fuoco; allestirà una postazione di scuola di piccolo circo per bambini dai 4 ai 12 anni. Sempre nel pomeriggio sarà effettuata una dimostrazione di come venivano fatti anticamente i Brigidini di Lamporecchio. Sarà allestita la Fiera di beneficenza i cui ricavi saranno devoluti alla parrocchia di San Baronto (messa alle 10).