Fiaccolata contro le intrusioni negli alberghi: appuntamento alle 21

È in programma questa sera, alle 21, la fiaccolata unitaria organizzata da Federalberghi-Apam e Asshotel-Confesercenti contro il ripetersi delle effrazioni nelle strutture ricettive dismesse o in chiusura stagionale. Il ritrovo dei partecipanti è fissato davanti all’Hotel Ambrosiano, all’incrocio tra corso Matteotti e via Felice Cavallotti. Il corteo, dopo essersi immesso in questa ultima via, proseguirà in viale Bicchierai, per passare di nuovo in corso Matteotti, via San Martino e viale Verdi, dove la manifestazione si concentrerà davanti al palazzo comunale fino alla conclusione, prevista per le 23. "La situazione che si è venuta recentemente a verificare nel mondo dell’accoglienza alberghiera e del commercio montecatinese – dichiarano le due associazioni in un comunicato unitario – rischia di ripercuotersi anche sulle altre categorie economiche e sull’intera economia cittadina e richiede perciò un intervento urgente da parte delle autorità".

Federalberghi-Apam, Asshotel e Confesercenti "sostengono e chiedono a tutti i propri associati, agli imprenditori, ai professionisti e a tutti i cittadini, di aderire alla manifestazione che ha l’obiettivo di significare il grande disagio che stiamo vivendo in città e sensibilizzare il prefetto e tutte le forze dell’ordine affinché riescano a far cessare questi intollerabili episodi".

L’ultimo tentativo di effrazione in un albergo chiuso, per fortuna, è fallito. Grazie al sistema di allarme appena installato, insieme al rafforzamento dei blocchi alle porte di ingresso, uno sconosciuto non è riuscito a penetrare all’Hotel Giglio. Mentre l’uomo stava tentando di forzare la porta di ingresso, a casa di uno dei titolari è scattato l’allerta telefonico. L’uomo è subito corso a vedere cosa stesse succedendo, mentre sul posto è giunta anche una volante del commissariato. Lo sbandato è riuscito a fuggire.

