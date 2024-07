Festival voci d’oro "50 anni e dintorni", tre serate tutte da vivere

Musica, ospiti speciali, divertimento e comicità in una location incantevole. A Montecatini Terme è in arrivo la ventisettesima edizione del Festival Voci d’Oro "50 Anni e Dintorni" ad opera di Maria Angela Arcangeli, Titolare dell’ agenzia artistica Marystar, produttrice dell’evento che anche quest’anno si svolgerà al Tettuccio nei giorni 5-6-7 luglio alle 19.30. Un’iniziativa canora che vedrà esibirsi 110 cantanti di tutte le età che sono riusciti a staccare il pass per la finalissima (inizialmente erano 400). Il concorso sarà sviluppato in tre serate con i protagonisti suddivisi in gruppi: il 5 luglio toccherà alla Categoria Junior" (ragazzi dai 7 ai 15 anni), il 6 alla Categoria Giovani (dai 16 ai 38), mentre l’ultima serata sarà riservata alla Categoria "Senior" (oltre i 39 anni). Per ogni categoria sono previste le sezioni "Interpreti" e "Cantautori".

Tre grandi spettacoli dove i cantanti provenienti da ogni angolo dello stivale metteranno in mostra le loro qualità artistiche di fronte al pubblico e alla giuria. La conduzione sarà affidata a due volti noti: Alessandro Masti e Stefano Baragli. Entrambi verranno affiancati da tre affascinanti artiste quali Simona Galli, Elena Presti e Paola Belloni. Nella prima serata Baragli sarà affiancato proprio da Simona Galli, vocal coach e cantante. Ci saranno poi diversi ospiti sul palco quali Veronica Seriani, i cabarettisti Erimo e Tina e Federica Pacini con la smile dance . Nella seconda serata a condurre sarà Masti affiancato da Elena Presti con Daniele Cangi come inviato speciale. Ospite d’onore il direttore d’orchestra Diego Basso. La finalissima del 7 luglio sarà ancora affidata a Masti in compagnia di Paola Belloni, nota artista, cantante e conduttrice in una serata ricca di ospiti: Luciano Nelli, cantante di fama noto, Sabina Cersosimo, Cosetta Gigli, cantante lucchese conosciuta come "la Regina dell’Operetta" nonchè ex finalista di The Voice Senior e Krassym, artista poliedrico. Ai vincitori saranno consegnati premi dalla "Marystar Music Studio", tra cui produzioni discografiche, brani inediti, video e promozioni artistiche. Una vetrina importante per tutti i concorrenti del mondo del pentagramma musicale.

Leonardo Meacci