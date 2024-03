Festival Unesco sull’acqua: "Promuoviamo la città"

"Oggi, 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua, una ricorrenza globale che presenta molteplici potenziali risvolti di valorizzazione e promozione turistica per una città come Montecatini, che è nata ed è fiorita proprio intorno alla sua acqua termale straordinaria". Inizia così l’intervento dell’Unione termale, la coalizione amministrativa che sostiene il candidato a sindaco Claudio Del Rosso. "Una giornata riconosciuta a livello internazionale – prosegue il gruppo – che potrebbe essere utilizzata proprio per veicolare il nome di Montecatini Terme nel mondo intero, soprattutto in ragione della recente nomina Unesco, in collegamento con le altre città storiche termali europee, anch’esse città dalle acque di grande valore. Non c’è purtroppo traccia di promozione turistica o culturale di livello intorno alla Giornata Mondiale dell’Acqua, fatta eccezione per qualche sporadico convegno, o per qualche attività didattica: iniziative insufficienti, seppure sempre benvenute".

L’Unione termale propone alla città "di lavorare da capofila per realizzare un grande evento internazionale, il World Water Unesco Festival: una settimana di richiamo globale sul tema dell’acqua come risorsa di salute e benessere, con incontri culturali, alla presenza di opinion leader mondiali e dei grandi operatori del benessere internazionale, che metta al centro Montecatini e le altre città termali del percorso Unesco".

La coalizione chiede inoltre di ideare "visite guidate di interesse urbanistico, alla scoperta dell’archeologia industriale delle terme, tra sconfinati corridoi nascosti che si snodano nei sotterranei e negli edifici termali per distribuire l’acqua seguendo itinerari nascosti, e che costituiscono l’architrave originario dello sviluppo della città. Ma anche arte, cultura, musica, eccellenze enogastronomiche del territorio".

Secondo l’Unione Termale il progetto complessivo sarebbe "un contenuto turistico e culturale capace di diventare motivo di viaggio da sfruttare per gli operatori del settore, e di valorizzare e promuovere Montecatini Terme nel suo segmento di elezione: il benessere e il buon vivere. Realizzare il World Water Unesco Frstival è un nostro impegno. Lo abbiamo scritto, e lo faremo se Claudio Del Rosso diventerà il sindaco di Montecatini".