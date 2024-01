Festival per gli amanti della lettura. Sabato arriva Simona Baldanzi

Una serie di appuntamenti culturali è in programma a Lamporecchio.A partire da sabato 20 gennaio 2024 torna il festival letterario dedicato agli amanti della lettura. Quattro incontri fra gennaio e febbraio, promossi dall’amministrazione comunale e realizzati da Innovative Multiservice, che si terranno presso il palazzo comunale, nella nuova saletta dei Gonfaloni, di pomeriggio alle ore 17.30. Il festival è inoltre organizzato grazie al prezioso contributo del Circolo di lettura Italia Donati.

Si comincia sabato 20 gennaio 2024 con Simona Baldanzi, autrice del romanzo, intitolato "Se tornano le rane" , in cui la protagonista, a seguito di un licenziamento improvviso, è costretta, insieme a sua figlia Camilla, a passare l’estate dai genitori, tornando dunque nei luoghi dell’infanzia. "Se tornano le rane" è un romanzo che dà voce alla classe lavoratrice e lo fa senza retorica, con le sue luci e ombre.

Sabato 3 febbraio il festival letterario continua con Emanuela Monti, originaria di Montecatini Terme ma milanese d’adozione. Emanuela Monti, che ha pubblicato il suo romanzo d’esordio nel 2008, a Lamporecchio presenterà "Memorie di un’avventuriera", in cui l’autrice mescola storia e fantasia per ricreare la vita della drammaturga inglese Aphra Behn. Terzo appuntamento del festival, sabato 10 febbraio 2024, sarà dedicato agli appassionati di fumetti: ospite sarà infatti Christian Galli, autore del graphic novel dal titolo "Menta", una storia di crescita sull’accettazione del lutto e il superamento delle proprie paure che mette al centro il valore dell’amicizia e degli affetti. Sabato 17 febbraio, infine, ultimo appuntamento del festival con Elena Stancanelli, toscana, scrittrice e sceneggiatrice, che presenterà Il tuffatore, finalista del Premio Campiello 2022, in cui l’autrice racconta la parabola di Raul Gardini come il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio, arroganti, pronti a rischiare fino all’azzardo.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Don Siro Butelli +39 0573800659 email: [email protected]

Massimo Mancini