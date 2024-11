Festival del corto, serata di premiazioni con la madrina Denny Mendez

Serata di premiazioni al Montecatini International Short Film Festival: oggi a partire dalle ore 18 l’attrice Denny Mendez. Madrina della serata, salirà sul palco del Tettuccio per premiare i cortometraggi vincitori della selezione ufficiale della manifestazione diretta da Marcello Zeppi; oltre cento i corti in gara, provenienti da tutto il mondo e suddivisi in quattro categorie scelti dalla giuria internazionale.

La giornata è ricca di eventi: nel pomeriggio protagonista un altro ospite d’onore, l’étoile internazionale Giuseppe Picone, che presenterà la sua autobiografia (alle ore 15, al Caffè Storico delle Terme Tettuccio). Nell’occasione sarà proiettato sugli schermi anche un video-messaggio di saluti al festival dell’attore Kevin Costner, la cui biografia Kevin su Costner. Un’icona del cinema si racconta, scritta da Silvia Bizio e Pietro Ricci, è appena stata pubblicata da Gremese. All’incontro presenzieranno l’editore Alberto Gremese e il direttore artistico del festival cinematografico, Marcello Zeppi.

Dedicato alla danza anche l’appuntamento successivo, che vede protagonista la ballerina e coreografa Anna Olkhovaya, che presenta il cortometraggio Evocazione Etrusca.

La giornata prevede in scaletta anche la tavola rotonda Diritto d’Autore e Innovazione, con le avvocatesse Maela Coccato, esperta in diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati personali, ed Eva Bredariol, che parlerà del ruolo del web come fattore di sviluppo nel cinema (ore 16, Terme Tettuccio).

Alle 16.30 previsto l’evento di presentazione della Fondazione Fabio e Simona Cancelloni Nati per Vivere, che nasce dal desiderio di Fabio e Simona Cancelloni di onorare la memoria del padre Domenico. Chiude la giornata un appuntamento musicale a cura della Musikey Academy, diretta da Eleonora Lari: la band pop punk Drum N’ Jack si esibisce alle ore 21 al Caffè Storico del Tettuccio con lo spettacolo Sogni di gloria.