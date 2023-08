Festival del Castello pronto al via. Luci, musica e spettacoli in piazza

Montecatini Terme, 25 agosto 2023 – L’atteso giorno sta per arrivare. Appuntamento domani, sabato 26 agosto, dalle 17 fino a tarda notte per la prima edizione del Piccolo festival di Montecatini Alto. La piazzetta del Castello si illuminerà con una spettacolare accensione artistica, proiettando la luce sugli antichi edifici. La colonna sonora sarà assicurata da musica dal vivo, street band, prestidigitazione, stornellatori, performer. Dalle 23 "C’era una volta l’Apogeo" con Paola Guadagno “La cantantessa“. Funicolare, bar e cucine aperti fino alle 2 di notte.

Dalle 8 di oggi 25 agosto alle 12.30 di domenica 27 è fissato il divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, in piazza Sestilio Campioni. Dalle 9 di sabato 26 alle 2 di domenica 27 in piazza Giusti è fissato il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto che per i mezzi dell’organizzazione. In via Vittorio Veneto, da piazzale Martinelli a piazza Barbano e Giovannetti, è fissato il divieto di transito (eccetto residenti e organizzazione) dalle 15 fino al termine dell’iniziativa. In via Ballerini, per l’intero tratto, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie dei veicoli, su ambo i lati.

Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, durante la quale saranno previste proiezioni sugli edifici, per evidenti necessità sceniche dovranno essere spenti i punti luci della pubblica illuminazione presenti sulla stessa piazza.

Il sindaco Luca Baroncini spiega il significato della manifestazione. "L’aggettivo piccolo – sottolinea – non sta certo a indicarne il valore, semmai è un termine che richiama cura, attenzione al dettaglio, amore, altissima qualità, tutti concetti che incarnano alla perfezione quel meraviglioso salotto che è il nostro borgo medievale. Si pensi all’orafo: il suo lavoro microscopico rende prezioso un gioiello. È questo il messaggio che vuole dare il festival. Prima edizione perché auspichiamo che diventi un appuntamento fisso per promuovere ancora di più questa eccellenza della nostra città. In programma, grazie alla sinergia delle attività produttive di Montecatini Alto, non solo intrattenimento e divertimento, non solo cucina di alta qualità e drink sotto le stelle, ma anche cultura attraverso dialoghi e interviste, proprio come in un salotto ovviamente non può mancare il coinvolgimento della Funicolare che unirà l’evento alla parte bassa della città con un collegamento romantico".