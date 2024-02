Festeggia il compleanno con i poliziotti

Una visita speciale che ha permesso di esaudire il sogno di una bimba. Il commissariato di polizia di Montecatini, direto dal primo dirigente Gaetano Di Mauro, è stata la sede di una bella storia che ha visto come protagonisti gli agenti della polizia di Stato in servizio in città e appunto una piccola bimba.

La giovanissima, affetta da una malattia, aveva come sogno nel cassetto quello di poter incontrare i suoi eroi, ovvero quegli agenti in divisa che si prendono cura della sicurezza di tutti. Il desiderio era ben presente nella testa del padre della ragazzina che è riuscito a organizzare l’incontro... proprio nel giorno del compleanno della figlia. E allora tutti in commissariato per vedere da vicino i poliziotti.

Gli eroi con la divisa della piccola l’hanno accolta con sorrisi e regali, permettendole un tourspeciale negli ambienti del commissariato e facendola anche salire su una macchina della polizia usata per i servizi in città. Tra i doni anche una vera divisa da poliziotta con tanto di cappello che la bambina ha indossato durante la visita del commissariato. Nel cinturone anche le manette e la paletta usata dagli agenti per indicare l’alt ai mezzi fermati per i controlli stradali. Per la piccola anche una bella confezione di cioccolatini.

Incontro speciale anche alla polizia scientifica, dove la bambina ha lasciato la sua piccola impronta. Tante le foto a ricordo di questa dolce giornata che è stata possibile grazie al padre della bambina e all’accoglienza degli agenti che hanno dimostrato una sensiblità davvero esemplare in una giornata che la giovanissima difficilmente riuscirà a dimenticare.

