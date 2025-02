Festa, tradizione e gusto. Con la ‘Cena de’ po’eri’

C’è tempo fino a domenica per chiamare lo 0572409101 e prenotare la partecipazione alla ‘Cena de’ po’eri’, l’appuntamento annuale ospitato dal circolo Sandro Maltagliati aps di Vellano, in occasione del Carnevalino. Una festa che viene da lontano: negli anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale vedevano una massiccia partecipazione di popolo alle feste tradizionali. C’era tanta voglia di divertirsi, e il Carnevale era tra le feste più attese. Da oltre quaranta anni il circolo ha ripreso questa tradizione: come allora, poche portate, oggi diventate ricercate prelibatezze, che mercoledì 5 marzo, a partire dalle 20, vengono riproposte. Il menu vede, come prima portata, filetti di acciughe e verdure in pinzimonio con l’olio ‘bono’, poi farinata di cavolo nero, quindi il piatto forte, il baccalà alla griglia con ceci all’olio evo, accompagnati da acqua minerale e buon vino. Per chiudere, cenci e vinsanto. La festa sarà animata dalla buona musica proposta da DJ Anima.