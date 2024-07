Festa per il terzo anniversario. La notte di ’Unesco in musica’

"In città vogliamo ospitare solo appuntamenti di qualità. Il concerto in programma in piazza del Popolo, a partire dalle 21.30, con gli ottoni del Maggio Musicale Fiorentino, è senza dubbio una manifestazione di grande qualità per celebrare il terzo anniversario dell’ingresso di Montecatini nel patrimonio Unesco". Così ha parlato ieri mattina il sindaco Claudio Del Rosso, nella sala del consiglio comunale. Alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per il terzo anniversario dell’ingresso della città nel patrimonio Unesco, erano presenti anche il vicesindaco Beatrice Chelli, assessore alla cultura, e Giacomo Rafanelli, primo violino dell’orchestra del Maggio musicale. Un legame importante unisce Montecatini alla rassegna del capoluogo. "Al termine della stagione – ha spiegato Rafanelli – fino almeno alla fine degli anni Quaranta, gli orchestrali erano soliti venire al Tettuccio per un’esibizione".

Il tema scelto per le celebrazioni legate all’Unesco, che come ha ricordato il sindaco Del Rosso, vengono fatte anche nelle altre città termali europee inserite nel patrimonio dell’umanità, è ’Bellezza chiama Bellezza’. Questa sera, diretti dal maestro Fabiano Fiorenzani, gli ottoni fiorentini eseguiranno brani di Mozart (Ouverture, da ’L’impresario’), Verdi (Fantasia Verdiana, da ’Nabucco’ e ’Ernani’ e Ouverture da ’Macbeth’), Mascagni (Brindisi, da ’Cavalleria Rusticana’), Lehar (Tace il labbro da ’La vedova allegra’) e Puccini (E lucevan le stelle da ’Tosca’ e L’appello da ’Manon Lescaut’). Le arie pucciniane si inseriscono nel solco dei tributi per il centenario della morte del grande compositore che tanto ha legato la sua vita a Montecatini Terme, proprio come Verdi, ma anche Rossini, Leoncavallo e tanti altri, questo a ribadire quanto Montecatini fosse meta amata da figure illustri. La partecipazione all’evento è gratuita.

Oltre al concerto, il Comune ha deciso di attivare anche un servizio di visite guidate nei luoghi iconici della città, anche questo usufruibile in maniera totalmente gratuita. Le visite guidate, a cura di ArtiAmo – Guide Turistiche nel cuore della Toscana, sono partite già domenica 21 e dureranno fino a domenica 28 luglio. I tour partiranno tutti i giorni, alle 16.30 e alle 18, dal Punto informazioni di piazza del Popolo.

Daniele Bernardini