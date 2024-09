Festa per i 90 anni di suor Sofia nel monastero delle benedettine

Domenica speciale oggi al monastero delle suore benedettine di Montecatini Alto. Compie 90 anni infatti suor Sofia Pacini . È un’occasione importante che madre Sofia intende festeggiare insieme ai familiari, ai benefattori, agli amici, ai religiosi della Diocesi e ai tutti i conoscenti. Appuntamento alle ore 18 con un buffet nel chiostro del monastero delle benedettine in via Porta di Borgo a Montecatini Alto, preparato dal vicinato e dagli amici del monastero che sono stati sempre vicini alle monache come una famiglia.

Significativo, e non poteva essere diversamente, il biglietto di invito della festa di compleanno dove spiccano alcuni riferimenti biblici quali la benedizione, la beatitudine e la longevità. Quest’ultimo termine recita: "Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni, ma la canizie per gli uomini è la saggezza, età senile è una vita senza macchia". Non a caso ha scelto il nome Sofia che letteralmente significa sapienza, saggezza. C’è anche un inno all’amore con un riferimento a san Paolo che dice: "L’amore non avrà mai fine...".

Suor Sofia arriva a Montecatini Alto nel 1974 , quindi 50 anni fa, su richiesta della madre badessa Scolastica Calamari per dare un aiuto alle consorelle e alla comunità monastica benedettina. Buon compleanno a suor Sofia in questo giorno speciale con l’augurio di poter vivere ancora per molti anni questo dono che è la vita nel Signore e di guidare il monastero sempre con la sua materna saggezza.