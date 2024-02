Festa grande ’in quota’. Vince ancora Maresca

Archiviata con successo la quinta edizione del Carnevale della Montagna, a sancire il successo della manifestazione sono state le 4.000 persone assiepate lungo il percorso, che hanno atteso trepidanti fino al responso, tanta è stata la suspence che, come sempre, caratterizza l’incontro scontro tra i carristi. Dopo il successo strepitoso dell’anno scorso, ad aggiudicarsi la palma del migliore con il suo carro Maresca Oriental è stato il paese di Maresca.

In realtà, come sottolineato più volte, a vincere sono stati partecipanti e organizzatori, che hanno ricevuto ripetuti complimenti da pubblico e istituzioni. I "ragazzi di Maresca" forti di una partecipazione quasi totale del paese, hanno sfilato con entusiasmato con la consueta carica e il risultato è apparso giusto, naturalmente al di la di tutti gli sberleffi giustamente generati dagli altri concorrenti, ognuno orgoglioso della propria appartenenza. Al secondo posto si è classificato il carro di Ponte Sestaione con le loro formichine, seguite al terzo da quello di Spignana. Sotto l’attenta regia di un Mirco Volpi in gran forma, la festa è stata aperta dal carro di Pian degli Ontani ispirato allo "Sbarco sulla luna", avvenuto sotto un cielo assolato in una giornata dalla temperatura primaverile; i carri si sono susseguiti con Campo Tizzoro Pontepetri ed il suo "Star Wars", Spignana con "Barbie" premiati per la geniale ironia dei loro costumi, San Marcello con "San Dragoncello", poi Ponte Sestaione con "Le formiche del Ponte" che si è aggiudicato il premio per la miglior colonna sonora, i vincitori della scorsa edizione Maresca con "Maresca Oriental" che oltre ad aggiudicarsi la seconda vittoria consecutiva si sono aggiudicati anche la targa per la miglior struttura, forte di un drago di 25 metri, poi Pian del Meo con "I vigili del fuoco", Mammiano interprete del "Mammian Rouge", Cutigliano con "Il mondo in musica" ispirato a Giacomo Puccini, a cui è stato attribuito il premio per originalità, Bardalone con "Barda che Circus" che si è aggiudicato la targa simpatia e coreografia e infine Gavinana con "Gavinarca". Al termine della sfilata c’è stato il verdetto dell’applausometro con il giudizio del pubblico che, dopo uno spareggio tra Pian degli Ontani, Maresca e Cutigliano, ha visto prevalere quest’ultimo con 99 punti, seguito da Maresca con 97.2 e Pian degli Ontani con 92.5.

Andrea Nannini