Ferragosto, il bilancio è positivo: "Ma niente sold out negli hotel"

Montecatini Terme (Pistoia), 15 agosto 2024 – Sono positivi i numeri legati alle presenze di turisti che soggiornano negli alberghi cittadini per il periodo agostano di Ferragosto. Oltre agli hotel, sono pronti a lavorare bar e ristoranti di Montecatini, alcuni dei quali hanno già organizzato iniziative speciali. Il tutto esaurito però non c’è e il percorso per tornare più vicini ai fasti del passato, pur con tutti gli attori del tessuto economico impegnati al massimo, non sarà un problema risolvibile in un paio di giorni.

La gran parte delle presenze è costituita da gruppi stranieri venuti in Toscana per fare il tradizionale giro delle città d’arte. Questo è il lavoro principale di Montecatini da quando l’identita’ legata alle acque è iniziata ad andare in affanno. La vicenda delle Terme, dopo la gara per la vendita di tutti i beni strategici con offerte non inferiori a 42 milioni di euro, procede in base alla ferrea normativa del concordato preventivo in continuità. Tutti sono concordi che il rilancio dell’azienda potrebbe riportare i tanto rimpianti clienti individuali, dotati di una maggiore capacità di spesa. Nel frattempo, le strutture ricettive lavorano nel miglior modo che possono. La situazione di Ferragosto è comunque valutata bene.

Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, conferma che la giornata di oggi "come tradizione degli ultimi anni, offre delle buone presenze, anche se non si tratta di un afflusso elevatissimo. Sì tratta di gruppi, più che altro di stranieri, venuti a vedere le bellezze artistiche della Toscana. Del resto, ormai dalla fase pre Covid, questo periodo dell’anno non è mai stato quello di massima occupazione. Non abbiamo fatto il pieno completo, ma siamo comunque soddisfatti. Ieri sera si è tenuta l’ormai tradizionale cena sotto le stelle degli albergatori di via Felice Cavallotti, ormai un’istituzione in città, mentre stasera si terrà il Gran premio di Ferragosto all’ippodromo Sesana. Il Ferragosto offre una serie di appuntamenti di indubbio richiamo a Montecatini".

Anche Giovanni Biondi, presidente di Assohotel Confesercenti, conferma la soddisfazione per il buon numero di presenze, pur in assenza del tutto esaurito. "Non ci sono affluenze notevoli – sottolinea –. Possiamo contare su una clientela composta da diversi gruppi, perlopiù stranieri, e pochi individuali. Le presenze ci sono anche se in questo periodo dell’anno non facciamo il tutto esaurito. La situazione è destinata a non cambiare fino a quando non ci sarà una svolta sulla vicenda Terme".