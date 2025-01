Ferito con tre colpi di pistola. La fuga finisce all’area di servizio

I soccorritori lo hanno trovato al distributore Quattropetroli di Chiesina Uzzanese, in via Livornese di Sotto, in località La Capanna, con tre ferite d’arma da fuoco a una gamba. Le pallottole erano ancora dentro e dicevano essere estratte alla svelta per evitare il peggio. Un marocchino di 29 anni, residente in Lucchesia, è vivo per miracolo, dopo essere stato ferito alle Cerbaie, nel comune di Fucecchio, dopo una possibile lite legata forse a una questione di droga. Il numero unico di emergenza intorno alle 22.45 di lunedì ha ricevuto una chiamata allarmata da parte di alcuni parenti del giovane, che vivono nella zona, che hanno riferito dove si trovava il ferito. Sul posto, pochi minuti dopo, sono giunte l’automedica da Lamporecchio, un’ambulanza della Misericordia di Monsummano, e i carabinieri della Compagnia di Montecatini. L’uomo, colpito in vari punti di una gamba, ha raccontato di essere stato aggredito alle Cerbaie e di essere riuscito a raggiungere Chiesina Uzzanese.

Il luogo dei fatti rende molto probabile che la questione sia legata al mondo della droga. Il bosco delle Cerbaie, in provincia di Firenze, nella zona di Fucecchio, a pochi chilometri dalla Valdinievole, è da tempo un supermercato della droga. Carabinieri e polizia di Stato hanno compiuto numerosi arresti e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti di vario genere nella zona, per non parlare dell’attività di repressione dei reati violenti. Purtroppo, la situazione resta ancora difficile, come dimostrano le immagini raccolte da vari servizi televisivi. Basta fermarsi in automobile lungo la strada e, dal bosco, spuntano subito spacciatori pronti a offrire cocaina ed eroina con un vero e proprio listino prezzi. L’atmosfera è resa ancora più inquietante da cartelli stradali bucati da colpi di pistola. Una situazione difficile che rende molto probabile il ferimento per motivi legati al mondo degli stupefacenti.

Il ferito è stato ricoverato subito all’ospedale San Jacopo di Pistoia, per essere sottoposto a un intervento di rimozione dei tre proiettili ancora all’interno della gamba. L’intervento, effettuato intorno all’una nell’area chirurgica, ha riguardato un gluteo, il ginocchio destro, la coscia sinistra e un femore fratturato. Il giovane non è in pericolo di vita. Sulla vicenda, coordinati dalla Procura di Firenze, competente per il territorio di Fucecchio, indagano i carabinieri della Compagnia e del nucleo investigativo di Montecatini.

