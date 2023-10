Favoreggiamento della prostituzione. Ai domiciliari un uomo di 45 anni pizzicato in auto con una giovane

La accompagnava a lavorare tutte le sere, come un "fidanzato premuroso". Un italiano di 45 anni, residente in città però aveva indotto una giovane albanese a prostituirsi, sfruttando i suoi guadagni. Alla fine, per l’uomo, una persona di modesta estrazione sociale, è arrivato il momento di fare i conti con la giustizia. Al termine di una complessa attività di indagine, gli agenti del commissariato di Montecatini, guidato dal vicequestore Gaetano Di Mauro, lo hanno arrestato per induzione e favoreggiamento della prostituzione. Durante un’attività straordinaria di osservazione al fenomeno del meretricio, gli operatori della polizia giudiziaria hanno notato una ragazza che veniva condotta a prostituirsi, sempre dalla stessa macchina guidata dalla medesima persona. La polizia di Stato ha condotto numerosi appostamenti, utilizzando anche il sistema cittadino di videosorveglianza.

La ragazza si faceva accompagnare dai clienti adescati in una struttura ricettiva del centro di Montecatini, dove consumavano la prestazione concordata. Nelle vicinanze, parcheggiata nelle vie limitrofe, c’era sempre la stessa automobile con lo stesso conducente. Una volta terminato il rapporto con il cliente, la ragazza veniva riaccompagnata nel luogo precedente, in attesa di altri uomini in cerca di sesso a pagamento. Alla fine, per il 45enne è scattato l’arresto. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Da.B.