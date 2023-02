Farmacia, nuove regole "Finalmente in centro"

La Giunta ha modificato il regolamento sulle farmacie consentendo in tale modo di trasferire la farmacia del Giglio nel centro urbano. Apprezzamento arriva dal consigliere comunale di minoranza Giacomo Grifò (foto): "Finalmente si risponde alle esgienze di tutti i cittadini. L’ attuale sede della farmacia del Giglio, situata lungo la via Cessana, presenta problemi dovuti a problemi di viabilità e passaggi pedonali, non avendo un adeguato parcheggio. Adesso possiamo dire che la parte centrale del paese riavrà la sua farmacia, dopo lo spostamento della farmacia Checchia ubicata vicino al supermercato Coop via Linari".