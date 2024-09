Far rivivere il campo Mencarelli. Pro Loco a caccia di 50mila euro

La Pro Loco di Montecatini Alto e il Comune hanno firmato la convenzione per una gestione lunga nove anni del campo sportivo Rismo Mencarelli, da tempo inutilizzato e oggetto di un bando andato a vuoto durante la precedente amministrazione. L’associazione ha un progetto di ristrutturazione e trasformazione dell’impianto che andrebbe a costare circa 50mila euro. Ecco perché la Pro Loco è pronta a partecipare al bando ’Piccole Bellezze’, promosso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, in scadenza a novembre. L’esistente al campo Rismo Mencarelli ospitava gli spogliatoi e altri locali: adesso la sua funzione potrebbe passare a uso ludico-sociale. È prevista poi la riatrutturazione della strada di accesso all’impianto sportivo e il prolungamento di uno dei sentieri che conducono a Montecatini Alto. Il vecchio campo sportivo potrebbe inoltre ospitare un’attività di ristorazione in caso di interesse. È previsto anche un campetto di calcio a cinque, un mini bocciodromo, un parco giochi per i più piccoli, uno spazio all’aperto per feste e appuntamenti. L’impianto, ormai inutilizzato e non omologato alle attuali prescrizioni per i campionati dilettantistici, versa da troppo tempo in una situazione di degrado, che ha bisogno di urgrntiDoluzioni. La precedente amministrazione, nel bando andato deserto per l’assegnazione del Rismo Mencarelli, intendeva "concedere l’uso di questi spazi per cinque anni con diritto bilaterale di recesso con sei mesi di anticipo, specificando che le manutenzioni ordinarie saranno a carico esclusivo del concessionario. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare interventi nella struttura per migliorarne la fruibilità così come l’acquisto attrezzature sportive o da gioco per arredare la parte che resterà disponibile alla pratica sportiva".