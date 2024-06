Fabo, obiettivo PalaTerme tutto esaurito

Compleanno con vista sulla A2 per la Fabo Herons Montecatini. In casa rossoblù festeggiare il terzo anniversario della propria fondazione con già in tasca la promozione nella seconda serie cestistica nazionale sarebbe stato il non plus ultra. Quella potrebbe ancora arrivare come regalo post-datato, ma anche senza di essa ha comunque senso ricordare i tre anni di attività della società. Partito con una wild card dalla massima divisione regionale, il Montecatini Terme Valdinievole Basket, costituito l’11 giugno 2021 per volontà dei sette soci fondatori, capeggiati dal presidente Andrea Luchi, oggi si ritrova a trentasei ore da una gara-5 di finale playoff che vale il salto in Serie A2, un traguardo che negli ultimi vent’anni nessun’altra società termale ha minimamente sfiorato. Il derby promozione dalla C alla B vinto nel giorno del primo anniversario di vita del club, l’arrivo di Fabo come main sponsor, le cento aziende partner, l’ingaggio di Chiera e Arrigoni come preludio ad un girone di ritorno da 14 vittorie consecutive alla prima stagione in cadetteria, poi ancora la cavalcata nel girone d’andata di questo campionato di Serie B Nazionale, culminata con il trionfo in Coppa Italia LNP, sono le principali tappe di un cammino trionfale.

Il più grande successo gli Herons l’hanno però centrato risvegliando in città la passione per la palla a spicchi e portandola a livelli che non si vedevano da tanto, troppo tempo: se in un primo momento la rivalità con l’altra franchigia montecatinese, la Gema, ha fatto da volano, da marzo in poi la Fabo ha iniziato a brillare di luce propria, affiancando alla vittoria di Roma un percorso playoff da sogno che ha trascinato a palazzo sempre più spettatori.

E chi pensava che le due sconfitte in terra irpina contro la Del Fes Avellino avessero fatto scemare l’entusiasmo nella città delle Terme si è sbagliato di grosso: all’indomani di gara-4 le biglietterie online e quella al PalaTerme sono state prese letteralmente d’assalto. La corsa ad assicurarsi un posto in tribuna per gara-5 di mercoledì è frenetica e il presidente Andrea Luchi ha colto la palla al balzo per chiamare a raccolta un’ultima volta il popolo Herons: "Siamo in Finale non per caso, la giochiamo a casa nostra e anche questo non è un caso. Sono sicuro che Montecatini Terme e tutta la Valdinievole sapranno stare vicini ai nostri ragazzi con tutta la passione e l’amore di cui la gente rossoblù è capace. Con tutto l’orgoglio di cui disponiamo". Sarà accontentato: con ogni probabilità il PalaTerme mercoledì sarà sold-out.

