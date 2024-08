Fabo, l’inizio è in salita. Gennaio da brividi per La T Tecnica Gema

Il puzzle della Serie B Nazionale 2024-2025 è finalmente completo. Dopo la prima giornata svelata in anteprima mercoledì, ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato i restanti trentasette turni in cui si articolerà la regular season del terzo campionato cestistico italiano, al via il prossimo 29 settembre. Un calendario a suo modo storico, perché il primo con asimmetria fra gare di andata e gare di ritorno, che dunque non corrisponderanno esattamente. Questo per apportare un ulteriore elemento di novità, ma soprattutto per esaudire le oltre 1500 richieste di natura organizzativa pervenute alla Lega da parte delle quaranta società partecipanti alla nuova B Nazionale formato extra-large: il risultato è un programma gare che da un punto di vista logistico è stato abbastanza benevolo con le due franchigie montecatinesi, già costrette a dover fare i conti con l’emigrazione forzata lontano dal proprio palazzetto. Un esempio? La Fabo Herons Montecatini, che nella scorsa stagione non ha avuto molta fortuna con i turni infrasettimanali, quest’anno giocherà fra le mura amiche ben sei delle otto partite previste il mercoledì (contro Virtus Roma, Latina, Pielle Livorno, La T Gema, Ruvo di Puglia e Cassino) a fronte di due sole trasferte.

"Dobbiamo essere onesti e dire che stavolta per quanto riguarda gli impegni in mezzo alla settimana non possiamo lamentarci – commenta coach Federico Barsotti –. Sarà però nel complesso una stagione di grande sofferenza, in cui dovremo stringere i denti e compattarci contro le difficoltà, che saranno tantissime al di là della sequenza delle gare. Sul calendario sono in genere molto fatalista, prima o poi le avversarie dobbiamo incontrarle tutte ma l’idea del calendario asimmetrico mi stuzzica: ad un primo sguardo credo che avremo una partenza col botto, inizieremo in casa con la Virtus Roma e poi avremo Roseto, Pielle Livorno, Ruvo di Puglia e Latina, tutte squadre della nostra fascia o più quotate, nelle prime dieci giornate di campionato".

Se la Fabo tira un sospiro di sollievo, non è andata peggio alla rinnovata La T Tecnica Gema Montecatini di coach Marco Del Re, che nei mercoledì di campionato non uscirà mai dai confini regionali: cinque partite in casa e tre trasferte tutte in Toscana, precisamente a Chiusi, Piombino e al PalaTagliate di Lucca per il derby termale. Succederà il 15 gennaio 2025, ma non sarà quello il primo confronto diretto stagionale in salsa rossoblù, perché nemmeno due mesi prima si giocherà il derby d’andata: lo ospiterà La T Gema domenica 24 novembre 2024: "Da un punto di vista degli avversari non presto molta attenzione, cercheremo di preparare una partita alla volta come ci è solito fare – rivela coach Del Re –. Avrei preferito forse fare due turni infrasettimanali in più e avere più tempo per staccare durante le feste natalizie, invece giocare il 29 dicembre e il 5 gennaio ci obbliga di fatto a stare in palestra anche nei giorni che di solito erano dedicati alla famiglia e questo è un peccato".

I leoni termali dopo il debutto in quel di San Severo di Puglia esordiranno in casa mercoledì 2 ottobre contro l’Umana Chiusi dell’ex Lisandro Rasio, proprio come i cugini, ed avranno a inizio anno nuovo il periodo clou della propria stagione regolare: un gennaio con sei sfide molto toste: oltre al derby, Virtus Roma, Roseto, Sant’Antimo e ancora San Severo.

Filippo Palazzoni