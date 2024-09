Fabo, l’attacco vola già

Con l’amichevole disputata mercoledì sera contro il Basketball Club Lucca la Fabo Herons Montecatini ha iniziato a prendere confidenza con il parquet del PalaTagliate, che per questa stagione sarà la nuova casa degli aironi rossoblù. Per trasformarla in un fortino, com’è stato il PalaTerme nelle prime due stagioni in Serie B del sodalizio di Andrea Luchi, Natali e compagni dovranno certo correggere alcune cose rispetto alla prova fornita nel secondo scrimmage di questo pre-campionato, ma non c’è dubbio che l’inizio sia stato incoraggiante. Se paragonata alla versione vista nello scorso fine settimana a Ponte Buggianese la squadra di coach Federico Barsotti è apparsa in crescita e assolutamente chirurgica in attacco, mentre le regole difensive del basket barsottiano, che non sono regole comuni, devono ancora essere assimilate al meglio, specialmente dai nuovi: Klyuchnyk e Fernandez Lang appaiono fisiologicamente ancora un po’ spaesati, molto più disinvolti Mastrangelo e Trapani, trascinatore con 10 punti nel primo quarto, mentre Giannozzi e Aminti hanno sorpreso in positivo, sfruttando al meglio i non moltissimi minuti concessi per mettersi in mostra.

Montecatini si è aggiudicata abbastanza agevolmente tutti i quattro tempini da dieci minuti ciascuno disputati nel test contro i biancorossi lucchesi, che verrà ripetuto mercoledì 11 settembre alle 19 sempre al PalaTagliate: 28-24, 32-19, 21-16 e 27-21 i parziali in favore dei termali, i quali hanno segnando nel complesso 108 punti, anche se lo score è stato azzerato al termine di ogni quarto, come da prassi in queste occasioni. Sugli scudi gli esterni nei primi quindici minuti, poi con il passare dei minuti sono saliti in cattedra i lunghi, in particolare Natali e Sgobba, che ha chiuso da top scorer con 22 punti all’attivo: "È stato un buon test, abbiamo migliorato alcuni aspetti come è normale che sia essendo alla seconda gara dopo aver rotto il ghiaccio contro Siena – ha commentato nel post-partita coach Federico Barsotti – Siamo stati molto più lucidi in molte situazioni di gioco e anche questo me lo aspettavo visto che abbiamo giocato a metà settimana, è chiaro che le cose da mettere a punto siano ancora molte ma vedo un grande atteggiamento e una disponibilità assoluta dei ragazzi al lavoro. Sono convinto che in questa preparazione faremo passi da gigante". Il prossimo step della pre-season Herons sarà sabato al PalaMelo di Quarrata contro i padroni di casa del Dany Basket.

F. Pal.