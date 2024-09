Fabo e La T Gema in campo

Per Fabo e La T Tecnica Gema sarà un mercoledì… sul parquet. Un altro pomeriggio di amichevoli attende le due franchigie cestistiche termali, entrambe impegnate in trasferta: gli uomini di coach Federico Barsotti affronteranno per la seconda volta nel giro di sette giorni il Basketball Club Lucca al PalaTagliate (palla a due alle ore 19), i "leoni" termali invece scenderanno in campo in contemporanea al PalaSprint di La Spezia per vedersela contro i Tarros padroni di casa, guidati in panchina da Davide Diacci. Due sfide che alla mente degli appassionati riportano alla mente il periodo del duello a distanza fra le due anime del basket montecatinese ai tempi della Serie C Gold, e che ora invece per Fabo e La T Gema rappresentano semplicemente le tappe di una pre-season, seppur importanti per testare condizione atletica e mentale in vista delle sfide che contano.

La squadra di coach Del Re ha iniziato sabato al PalaPertini la propria marcia di avvicinamento al match del prossimo 29 settembre a San Severo di Puglia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B Nazionale, lo ha fatto scegliendo come avversario non il solito sparring partner bensì una rivale tostissima come la Pielle Livorno, finendo per essere piegata 61-69 ma riuscendo a tenere sotto i 70 punti una corazzata come quella labronica: "Queste amichevoli sono fondamentali per iniziare la stagione con una solida base, anche perché poi ci aspettano undici partite in un mese e mezzo – analizza coach Del Re – Quest’anno ho voluto metterne in programma una in più perché voglio che i ragazzi arrivino all’appuntamento contro la Cestistica San Severo con una buona conoscenza gli uni degli altri". In casa rossoblù occhi puntati sulle condizioni di Daniele Toscano, assente nella prima amichevole del 2024-2025 ma che è già tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe marcare presenza questo pomeriggio nel test in terra ligure.

Anche gli Herons sabato a Quarrata hanno dovuto fare i conti con le prime noie fisiche del loro precampionato, presentandosi al cospetto del Dany Basket di coach Tonfoni con quintetti rimaneggiati nei primi due quarti e tenendo a riposo precauzionale per tutta la partita il giovane Fernandez Lang, alle prese con un piccolo risentimento all’adduttore. Un contrattempo che non preoccupa lo staff medico degli "aironi": non è escluso infatti che il classe 2006 possa tornare in campo già oggi nel match di "ritorno" contro Barsanti e compagni.

Filippo Palazzoni