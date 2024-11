Blitz nell’ex hotel Astoria, trovate tracce di bivacchi: dovrà essere ripulito

Montecatini, 21 novembre 2024 – Un ex albergo nel cuore termale e turistico della città, venduto all’asta pochi mesi fa, è divenuto un luogo di rifugio notturno per sbandati di vario genere. Gli agenti del commissariato, ieri mattina, hanno effettuato un controllo all’interno dell’ex Hotel Astoria, in viale Fedeli, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. La presenza delle forze dell’ordine davanti alla struttura ricettiva, a due passi dal parco termale, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti che si sono fermati per vedere cosa stesse accadendo. Gli uomini della polizia di Stato stanno cercando i responsabili delle recenti risse avvenute nella zona della stazione ferroviaria di piazza Gramsci e in altre vie del centro.

All’interno dell’ex albergo non c’era nessuno, ma gli agenti del commissariato hanno ritrovato materassi e altri oggetti che provano una frequentazione di sbandati durante le ore notturne. L’ex Hotel Astoria è stato riconsegnato all’attuale proprietà che dovrà provvedere alla messa in sicurezza della struttura, al momento inutilizzata. La scorsa estate, dopo un periodo di chiusura, l’albergo è passato a una nuova proprietà. A luglio, infatti, l’ex Hotel Astoria stato venduto dal tribunale fallimentare di Pistoia, attraverso una procedura telematica, a un compratore che ha presentato un’offerta da 945mila euro. Il prezzo base era di un milione e 18mila euro, mentre l’offerta minima era di 763.500. La speranza, adesso, è che l’hotel di via Fedeli, nel giro di qualche tempo possa riprendere a funzionare. L’albergo, come spiega la descrizione del bando di vendita, è “un complesso immobiliare a uso alberghiero, attualmente dismesso e in mediocre stato di manutenzione e conservazione, costituito da due fabbricati. Quello principale destinato ad albergo e l’altro a dependance, con circostante resede (fabbricato) di pertinenza. L’albergo si eleva su cinque piani fuori terra, oltre seminterrato, collegati da un ampio vano scala che inizia dal piano terra fino a raggiungere il quarto piano sottotetto. I piani terra, primo, secondo e terzo sono collegati anche da due ascensori. Il fabbricato secondario posto a ovest del precedente, destinato a dependance, si eleva su due piani fuori terra”. L’albergo Astoria dispone di un’ “ampia piscina con area già adibita a zona benessere - solarium, corredata di un fabbricato a uso giardino, oltre a locali autoclave, caldaia, spogliatoio e ripostiglio al piano seminterrato”. Gli agenti del commissariato di Montecatini, intanto, proseguono i controlli all’interno di alberghi dismessi e altri edifici abbandonati in città, a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini. Lo scorso marzo, all’interno dell’ex Hotel Impero in viale Bicchierai è stato trovato il cadavere di un egiziano, la cui morte risaliva a un mese prima.