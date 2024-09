Arriva il nuovo supermercato Eurospin. Rinasce l’area ex Maltagliati

Massa e Cozzile, 6 settembre 2024 – La pioggia battente di ieri mattina non ha fermato una folla di persone che attendevano l’apertura della nuova realtà commerciale Eurospin in via Primo Maggio. Il mega supermercato, che di estende su una superficie di 20mila metri quadri, sorge sull’area dell’ex pastificio Maltagliati. E va a colmare anche la lacuna della piccola Esselunga di Montecatini, che si trova a poche centinaia di metri di distanza. La tempistica del cantiere Eurospin è stata accelerata. Si era parlato di apertura entro dicembre, ma i tempi di realizzazione sono stati da record. La posizione, di fronte alla parrocchia di Santa Rita a Margine Coperta, è strategica. In via Primo Maggio l’ingresso principale.

Al taglio del nastro, effettuato dal sindaco Marzia Niccoli e dal dirigente Luca Bini, erano presenti molte autorità. Hanno espresso soddisfazione i consiglieri regionale Federica Fratoni e Marco Niccolai. Il vecchio pastificio Maltagliati era chiuso da molti anni. Eurospin ha annusato la giusta collocazione per un nuovo e fornitissimo supermercato. Con reparti di panificazione, ortofrutta, pescheria, salumi di ogni tipo. Per l’intera giornata di ieri, sold out i posti auto e le casse. Completata anche la viabilità interna e i parcheggi. La presenza del supermercato renderà il quartiere più vivace, formando un piccolo centro vivibile per i cittadini. Con il nuovo supermercato a marchio Eurospin Tirrenica prendono forma le molte opere accessorie previste dal piano urbanistico approvato, come gli spazi adibiti a parcheggio, nell’area ex Maltagliati a Margine Coperta, affacciata sulla regionale Lucchese.

L’azienda della grande distribuzione si è affidata a una sola ditta per realizzare l’intervento, concedendo in subappalto solo dei lavori specifici (come elettricisti e piastrellisti), una quindicina le maestranze al lavoro ogni giorno su un cantiere che occupava una superficie di 20mila metri quadrati. Ha preso il via anche l’allestimento delle aree a verde previste nel progetto. Eurospin Italia è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata tra alimentari e generi di largo consumo del canale discount presente in Italia, Slovenia, Croazia e Malta. In Valdinievole Eurospin, prima catena di discount di proprietà italiana è una realtà consolidata. In particolare a Montecatini e a Uzzano, con tre grossi centri.

Giovanna La Porta