Escavazione di fiumi e canali "I costi attuali sono troppo alti" Appello del sindaco Tesi a Giani

"Faccio appello al Presidente Giani, affinché chieda al Governo la modifica della norma sulle terre di scavo". Così il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Testi sul probela della prevenzione contro le alluvioni. "Perchè il problema dell’escavazione dei fiumi – spiega il sindaco eletto per il secondo mandato pochi giorni fa – con i costi così elevati non permette di mettere in sicurezza la popolazione in quanto il fenomeno dell’interramento riduce la sezione del fosso o del fiume e ne diminuisce la portata. Insieme a questa provvedimento si devono prevedere risorse straordinarie per le casse di espansione in maniera da accumulare risorse idriche per l’agricoltura. Si aggiusti il problema del conflitto tra la norma regionale sui tagli delle arginature rispetto alla manutenzione degli stessi".

Anni fa l’allora Consorzio di bonifica del padule di Fucecchio (oggi Basso Valdarno) fece fare uno studio all’università di Padova sullo stato di salute del Padule di Fucecchio. Il risultato fu che l’area umida soffre di una "malattia" che a lungo andare ne può compromettere le caratteristiche, quella dell’interramento. Probelam collegato a quanto detto dal sindaco Tesi. In quanto i fanghi dell’escavazione vengono considerati rifiuti speciali e quindi "ricavare" i canali, diventa un intervento estremamente costoso. Problema che però, nel corso di questi anni, non si è mai riusciti a risolvere.