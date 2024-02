Entrare gratis nel mondo del food. Al via la terza edizione di Sabar. Un’alternativa all’alberghiero

La Regione Toscana ha confermato il finanziamento alla terza edizione del percorso Sabar, che come le precedenti si svolgerà a Ponte all’Abate nella sede dell’agenzia formativa Per-Corso. L’intervento, finanziato con risorse del Next Generation EU nell’ambito di Giovanisì, è parallelo e alternativo alla scuola superiore, rivolto a chi sta per terminare le scuole medie, più in generale agli Under 18. Con un corso di istruzione e formazione professionale che, rispetto alla scuola alberghiera, permette di ottenere il titolo di studio in tre anni, offrendo una qualifica professionale spendibile a livello europeo.

Con Sabar ai partecipanti si aprono tre strade: ingresso nel mercato del lavoro, prosecuzione degli studi dal quarto anno di un istituto professionale, o iscrizione a un corso IeFP di quarta annualità per perfezionare le competenze. Ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione, per un totale di 2970 nel triennio: 30 ore di accompagnamento, 2140 ore di formazione teorica e laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro.

"Il progetto Sabar3 – spiega la direttrice Marialuisa Giannini – nasce per rispondere ai fabbisogni professionali del sistema produttivo locale che vede in questo Addetto una delle figure più richieste dalle imprese del settore. Per rendere la figura più coerente con le richieste aziendali e più competitiva in tutto il comparto della ristorazione e del turismo, i contenuti formativi sono stati curvati ai temi della ecosostenibilità e del digitale, inserendo piccole preparazioni culinarie di supporto alla cucina come aperitivi, piatti freddi e finger food, oltre agli strumenti di marketing enogastronomico. Il corso attiverà inoltre metodologie e contenuti didattici specifici per rafforzare quelle competenze trasversali ritenute chiave dagli operatori del settore come quelle organizzative, relazionali e imprenditoriali".

La partecipazione ai corsi è gratuita; anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può iscriversi e rilanciarsi. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o [email protected], oppure chiamare il numero 0583.333305.

Emanuele Cutsodontis