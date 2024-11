Emozioni al Teatro Verdi. Arriva la musica inconfondibile del compositore Hans Zimmer

Un martedì sera speciale, con la grande musica. Questa sera, a partire dalle 21 sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme, si terra ’The Music of Hans Zimmer’, lo spettacolo, prodotto da Vigna PR e Concerto Music, dedicato a uno dei più celebri e importanti compositori contemporanei. Una rappresentazione che farà vivere al pubblico emozioni davvero uniche, in un’atmosfera fiabesca, impreziosita da effetti interstellari, piena di bellezza. È un concerto sinfonico in cui Lords of the Sound, l’orchestra sinfonica di Kiev, tra le più affermate e rinomate in Europa, eseguirà magistralmente dal vivo tutte le sue musiche: Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Inception, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Madagascar e tantissime altre. Con quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre Golden Globe e un Brit Award, Hans Zimmer è uno dei compositori contemporanei più influenti e le sue colonne sonore sono tra le più amate della storia del cinema. Indimenticabile l’uscita del film cult Rain Man che lo ha consacrato definitivamente in tutto il mondo.

"Quando ho ideato la musica per Rain Man – ha avuto modo di affermare Zimmer – ho continuato a pensare di non cercare di soffocare i personaggi, di non mettermi in primo piano. E così Raymond, il personaggio principale, non capisce davvero dove si trova. Vede il mondo in modo diverso da noi… Perché non creare ‘musica del mondo’ per un mondo che esiste solo nella sua testa?".

La tappa montecatinese fa parte del tour che in questo mese è approdato e approderà nei principali teatri italiani: il primo appuntamento al Politeama Genovese e l’ultimo il prossimo venerdì 22 novembre al Rossetti di Trieste, passando per il Colosseo a Torino, il Gran Teatro Geox a Padova, il Teatro degli Arcimboldi a Milano, il Team a Bari, il Palapartenope a Napoli, l’Auditorium Conciliazione a Roma, il Duse a Bologna e tanti altri. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it e nei circuiti autorizzati di ogni singolo teatro. Per ulteriori informazioni e delucidazioni sul programma della serata, è possibile navigare sul sito internet www.vignapr.it. Non resta, allora, che sedersi sulla poltrona e lasciarsi trasportare dalla sette note: lo show si annuncia ricco, ricchissimo di suggestioni.

Gianluca Barni