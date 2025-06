Emergenza baby gang. Convegno sulla sicurezza promosso dal Coisp

Le baby gang e gli episodi collegati a questo fenomeno sono al centro del convegno organizzato dal sindacato della polizia di Stato Coisp, questa mattina, dalle 11 alle 13, nella sale del Grand Hotel Croce di Malta, in viale IV Novembre. Antonio Rogito, segretario provinciale dell’organizzazione, spiega gli obiettivi del convegno. "Questo argomento – sottolinea – rappresenta un punto di discussione importante nel territorio pistoiese e in special modo a Montecatini, poiché sono tanti i giovanissimi di origine straniera accolti nelle numerose strutture educative e di accoglienza dislocate nelle immediate vicinanze della città. Molto di questi, sin dal primo pomeriggio si riversano nel centro della città, sino a tarda notte o, addirittura, all’alba. È vero che questi non sono gruppi organizzati di bande criminali ma, spesso, si sono resi responsabili di atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica, rapine, furti, risse, lesioni e aggressioni a coetanei". Il sindacato ha accolto con entusiasmo "l’assegnazione di quattro nuovo agenti al commissariato di Montecatini. Gli arrivi permetteranno di coprire i servizi di controllo, forse in qualche turno si potranno avere due volanti che pattuglieranno il territorio di pertinenza".

Al convegno di questa mattina parteciperanno Nicola Molteni, sottosegretario del ministero dell’interno, Domenico Pianese, segretario generale del sindacato della polizia di Stato Coisp, e Jessica Zucconi, assessore comunale alle politiche sociali. Per i saluti istituzionali saranno presenti il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, il questore di Pistoia Marco Dal Piaz, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e il sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso.

Daniele Bernardini