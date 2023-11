Effetto Lucca Comics: "Su i prezzi delle camere anche con meno turisti"

"Una leggera diminuzione delle presenze, ma un considerevole aumento del prezzo di vendita delle camere". È questo il primo bilancio in merito alle proiezioni statistiche elaborate da Federalberghi Apam mediante la piattaforma H-Benchmark su un campione di strutture alberghiere cittadine, impegnate in questi giorni con l’accoglienza degli ospiti in gran parte diretti alla manifestazione Lucca Comics, che andrà avanti fino al 5 novembre. "L’occupazione delle camere degli alberghi montecatinesi - prosegue l’associazione di categoria - appare infatti in costante aumento, passando dal 58% del 31 ottobre all’80% di sabato 4 novembre, per poi diminuire repentinamente il giorno successivo (40%), con una media nel periodo del 64,1%. Un trend più che soddisfacente, quindi, seppure leggermente inferiore rispetto alle performance record registrate nel 2022, quando la media delle camere occupate raggiunse il 71,8 per cento, con picchi del 91 per cento il sabato, e comunque migliore rispetto al 2019 (ultimo anno di riferimento prima della pandemia), quando la media si fermò al 61,9%. Ma quel che appare ancora più interessante è l’andamento del costo medio delle camere durante la settimana dei Comics, salito dai 63,60 euro a notte nel 2019 agli 82,50 del 2022, fino a raggiungere i 99,40 euro quest’anno, con picchi di 115 euro in media sabato 4 novembre (in media +20% rispetto al 2022, +56% rispetto al 2019)".

I vertici dell’associazione analizzano i dati con soddisfazione. "Come evidenziano le nostre statistiche - dice il presidente di Federalberghi Apam, Carlo Bartolini - a fronte di una contenuta diminuzione delle presenze turistiche in città, ci troviamo davanti a un considerevole aumento del prezzo di vendita delle camere. Trattandosi di vendite relative a un singolo evento, nello specifico Lucca Comics, questo sta a significare che la politica di prezzo delle camere che viene adottata dagli albergatori di Montecatini Terme è in grado anche di prescindere dagli effetti causati dalle politiche di prezzi molto alti praticati dalle strutture alberghiere fiorentine".

Bartolini spiega come "se finora si era detto che i nostri alberghi beneficiavano della ricaduta di attenzione di molti turisti, spaventati dai prezzi che avevano trovato a Firenze, adesso si fa strada una maggiore consapevolezza del proprio valore commerciale, dato anche da una maggiore attenzione ai costi aziendali. Stiamo andando nella direzione giusta. Quindi ben vengano manifestazioni come Lucca Comics, che sono peraltro da inserire a pieno titolo nel contenitore di attrazioni legate alla cultura. Per questo sarebbe auspicabile in futuro un più stretto rapporto di collaborazione con gli organizzatori dell’evento e con il Comune di Lucca, anche con l’obiettivo di portare a Montecatini manifestazioni che facciano da apripista alla kermesse, allargando di fatto le possibilità di accoglienza e soggiorno nelle nostre strutture".

Da.B.