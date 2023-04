E’ tempo di feste di primavera Domani i Sapori del Montalbano Il Primo Maggio torna la Fierucola

Lunedì 1° maggio torna il tradizionale appuntamento con la "Fierucola del lavoro ecologico del Montalbano" giunta ormai alla sua 34^ edizione e organizzata dalla Pro Loco Amici di San Baronto Aps con il patrocinio del comune di Lamporecchio. Purtroppo i venti di guerra non permettono quella serenità che tutti attendevamo dopo questo periodo, ma ci auguriamo che la Fierucola possa essere una occasione di svago, di condivisione e compere sia tra i banchi dislocati per le strade adiacenti la chiesa che nelle attività commerciali del paese. Dalle ore 9 fino alle ore 20 lungo Via della Chiesa, in Piazza Fra’ G. Giraldi e nell’area verde "la Fraschetta" di San Baronto non mancheranno il buonumore e il divertimento. Come di consueto grande spazio sarà dato al mercatino di artigiani, hobbisti, agricoltori e artisti che daranno dimostrazione della realizzazione dei loro lavori portando in scena i prodotti tipici del territorio: paglia, vimini, ceramica, legno, ferro battuto, vetro, filati, ricami, piante, quadri e pitture, ma anche giocattoli, ornamenti e oggettistica fatti con materiali di riciclo e naturalmente formaggi, salumi, miele, olio e vino delle aziende agricole. Non mancheranno inoltre intrattenimenti di vario tipo: per tutta la durata della manifestazione l’Associazione "Gioco Giocattolo sul…filo della memoria" proporrà di avvicinare generazioni anagraficamente lontane attraverso attività ludiche che rievocano giochi antichi e della nostra tradizione, passando da giochi di strada o di piazza a giochi formativi basati sulla parola, sul disegno o di manualità; nel pomeriggio tornerà a cantare per il borgo il caratteristico e allegro gruppo musicale di canti popolari le "Maggiaiole di Bivigliano", il gruppo di artisti di strada "Jolly Blue" alle 15 e alle 17 presenterà lo show di "OLMO" clownerie, equilibrismo, giocoleria e fuoco, allestirà una postazione di "scuola di piccolo circo" per bambini dai 4 ai 12 anni e saranno inoltre presenti due trampolieri a far divertire tutti i grandi e i piccini; inoltre, non mancherà per i più piccoli l’affezionato artista "Semola". Sempre nel pomeriggio sarà effettuata una dimostrazione di come venivano fatti anticamente i "Brigidini di Lamporecchio", dolce tipico del territorio che è tra i prodotti agroalimentari tradizionali ed è stato inserito nell’apposito elenco nazionale P.A.T., confermando il riconoscimento con conseguente tutela del nome e delle sue tipicità. Come di consueto, sarà allestita la Fiera di Beneficenza i cui ricavi saranno devoluti alla parrocchia di San Baronto il cui parroco celebrerà alle 10 l’adorazione ed a seguire la SS. Messa. L’organizzazione consiglia vivamente di usufruire del bus navetta gratuito dalla zona Campeggio dalle ore 08 alle 12 e dalle 14 alle 19 La Pro Loco Amici di San Baronto vi aspetta numerosi per trascorrere una splendida giornata all’insegna dei profumi, colori e suoni del nostro incantevole territorio nella suggestiva cornice del borgo di San Baronto immerso nel cuore verde del Montalbano.

E sempre in tema di feste di primavera domani ci sarà "Serravalle degusto, sapori del Montalbano" dalle 11 al tramonto. Il presidente dell’Associazione "La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano" Luigi Micheli presenta, con un comunicato stampa, la prima edizione di Serravalle degusto i sapori del Montalbano. "Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Serravalle, con il Circolo Arci di Serravalle Paese e con le tante Associazioni locali nasce la prima edizione di Serravalle degusto, - si legge nel comunicato - un bellissimo evento volto a far conoscere le attività culturali, turistiche ed economiche e a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, storiche, artistiche ed enogastronomiche del Territorio. Il 25 aprile avrà luogo una manifestazione ricca di eventi che coinvolgerà tutto il paese di Serravalle e le tantissime eccellenze del Montalbano. La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano – Colline di Leonardo, si è assunta l’onere di capofila per l’organizzazione. Tale associazione ha avuto recentemente il riconoscimento ministeriale di "Distretto del cibo". Si tratta di un orgoglio – continua Luigi Micheli nel comunicato stampa- per tutto il territorio del Montalbano e per tutti gli associati che vedono i loro prodotti di eccellenza avere un bellissimo riconoscimento. La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano – Colline di Leonardo, si estende in 8 comuni del Montalbano: Serravalle Pistoiese, Vinci, Cerreto Guidi, Quarrata, Capraia e Limite sull’Arno, Larciano, lamporecchio e Monsummano Terme. I partecipanti all’evento " possono acquistare al costo di 10 euro un calice ricordo e hanno diritto ad 8 assaggi tra vini e birre artigianali.