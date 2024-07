È il giorno della ’Festa del vicinato’. Un pomeriggio dedicato ai bimbi

MONTECATINI TERME

La ’Festa del vicinato’ torna oggi pomeriggio al Parco Cividale. Un evento di collaborazione e comunità per la sicurezza e l’aggregazione sociale. Un evento che rafforza la collaborazione tra l’Associazione sviluppo Valdinievole e l’Associazione controllo del vicinato, entrambe guidate dal presidente Marco Lucarelli, ideatore della festa. La festa si terrà in due giornate, la prima oggi dalle 17 alle 20 e l’altra il 27 luglio allo stesso orario. Oggi sarà un pomeriggio dedicato principalmente ai bambini, con attività e spettacoli pensati per il loro divertimento e per favorire l’aggregazione sociale. Tre divertenti personaggi della Compagnia Sottosopra di cui, un simpatico trampoliere, un’animatrice con palloncini e baby dance ed un magico giocoliere allieteranno il pomeriggio a grandi e piccini. Inizio spettacolo di magia e giocoleria intorno alle ore 18. Ci saranno i trampolieri e molte altre sorprese che renderanno la giornata indimenticabile per i più piccoli.

Questo appuntamento non è solo un’occasione di svago, ma rappresenta anche un importante passo verso il rafforzamento della sicurezza del Parco Cividale e della comunità. "Vi invitiamo tutti a partecipare numerosi per vivere insieme momenti di gioia e condivisione – dice Lucarelli –, e per sostenere questa collaborazione che rende il nostro quartiere un luogo migliore e più sicuro".

Il parco è stato rilanciato proprio dall’associazione di Lucarelli. Un costante impegno da parte degli appartenenti al gruppo, che ha prodotto, grazie alle accurate segnalazioni pervenute alle autorità, diversi interventi che hanno portato anche ad arresti. "È stato difficile – ha detto più volte Marco Lucarelli – ma ci siamo riusciti. La nostra richiesta alle istituzioni è cercare di dare un segnale forte nell’area della stazione Montecatini centro dove vi sono problemi, un punto della città che non può essere abbandonato a sé stesso".

Giovanna La Porta