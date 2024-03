E gli studenti sfilano in Regione. Un premio dopo i grandi risultati

Hanno portato in alto il nome della Toscana, valorizzando i suoi prodotti tipici e la sua tradizione enogastronomica, le ragazze e i ragazzi dello Junior Team che hanno vinto il primo premio nella categoria ‘Cucina calda a squadre’ ai campionati italiani 2024 promossi dalla Federazione Italiana Cuochi e riconosciuti dal circuito Worldchefs. Per questo il Consiglio regionale della Toscana li ha voluti premiare. A consegnare il premio nelle mani del team manager della squadra, Tommaso Monaci dell’Associazione Cuochi Arezzo, il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo. Hanno partecipato alla cerimonia i consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli, il presidente dell’Unione regionale cuochi della Toscana Roberto Lodovichi e il professor Antonio Antonino dell’Istituto professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Martini di Montecatini Terme che tra gli allievi ha selezionato la squadra.

A selezionare la squadra Antonio Antonino dell’Istituto alberghiero Martini: "Come Istituto statale abbiamo dato a tutti la possibilità di partecipare. Su circa 190 candidati, che sono gli allievi dell’ultimo anno, hanno aderito in 29. Dalla selezione finale è uscita la squadra di 11 componenti che ha partecipato ai campionati italiani insieme ai due coordinatori, chef già usciti delle scuole".

Il percorso del Junior Team Toscana è stato sviluppato insieme al dirigente scolastico del Martini, Riccardo Monti, con il coinvolgimento del professor Antonino e del corpo docente dello stesso istituto. Gli studenti dell’Istituto ‘Martini’ entrati nello Junior Team Toscana sono stati Maria Marceddu, Bruno Giosuè, Andrea Balleri, Francesco Cama, Gabriele Giannotta, Micheal Magrini, Bianca Vanni, Sara Fattori, Matilde Caprilli, Chiara Masi e Matilde Drovandi.