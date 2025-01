Due vigili premiati al convegno del Sulpl

Anche due agenti municipali di Montecatini sono stati premiati a Riccione al convegno nazionale del Sulpl, il sindacato della polizia locale. Sono Marco Pasquetti e Cristina Diaferio, che hanno ricevuto medaglie di merito ed encomio per lodevole servizio ai cittadini. È stata una occasione per discutere di diverse tematiche riguardanti la polizia locale. I premi sono stati conferiti a decine di agenti che sul territorio nazionale si sono distinti in operazioni salvavita e di sicurezza sul territorio.

Negli ultimi mesi, a Montecatini, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, soprattutto in notturna, nelle zone calde dell’area ferroviaria e delle piazze centrali. L’amministrazione di Claudio Del Rosso ha introdotto un nuovo servizio di rete che si chiama Municipium e ha lo scopo di gestire e ottimizzare le segnalazioni dei cittadini e degli agenti su situazioni poco limpide, rifiuti abbandonati, degrado. Tutto nell’ottica di riportare in città sicurezza e possibilità di passeggiare per le strade tranquillamente anche in orario serale.

Giovanna La Porta