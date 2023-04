Dopo quattro mesi l’allacciamento dell’acqua ancora non c’è

Ormai allo sportello di Acque spa è un volto noto. E’ il proprietario di un fondo in via Cadorna che da quattro mesi periodicamente va a chiedere informazioni sulla sua pratica, una richiesta di allacciamento per quattro contatori. Ma gli impiegati quando lo vedono allargano le braccia imbarazzati. Non sanno dargli una spiegazione sul ritardo. "Sono andato a novembre, ho compilato la pratica, pagato quanto richiesto. Mi è stato detto che il lavoro sarebbe stato fatto nel giro di un mese. Ne sono passati quattro, ma nessuno sa darmi una spiegazione. Mi dicono che dal punto di vista amministrativo la pratica è a posto, ma quegli allacciamenti, che a me ovviamente servono, non sono stati fatti. Alla fine, esasperato, ho anche provato a contattare un legale, ma il mio interesse è solo quello di avere quei contatori allacciati. Quello che sconforta è non potere mai parlare con qualcuno che abbia una qualche responsabilità sulla vicenda, capire quello che è successo".