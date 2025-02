Dopo le frane continuano i disagi. Val di Forfora ancora divisa in due . E anche le aziende iniziano a soffrire

I tecnici incaricati dalla Provincia di Pistoia hanno effettuato un nuovo sopralluogo, per monitorare la frana che, nei giorni scorsi, ha interessato la Sp34 Val di Forfora, costringendo a ordinare la chiusura al traffico nel tratto compreso fra Calamari e Ponte di Sorana. Per quanto riguarda la frana a monte della carreggiata l’azienda che ha ricevuto l’incarico, la pievarina Spitaletto Costruzioni, sta ripulendo il più possibile il versante per fermare la caduta di massi e detriti che ormai da giorni si staccano dalla cima. I lavori stanno procedendo a buon ritmo, sono quasi in ultimazione. Diversa la situazione per la frana sul fondovalle: il terreno continua a muoversi, i tecnici stanno decidendo un intervento che possa porre rimedio in modo definitivo alla problematica, e inizierà successivamente alla riapertura della strada con le limitazioni di carico. La Provincia di Pistoia e l’impresa stanno lavorando per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza, che consentano la riapertura del transito almeno al traffico leggero, quello per mezzi pesanti meno di 3.5 tonnellate, già a partire da lunedì, se non si dovessero verificare ulteriori peggioramenti dovuti alle condizioni meteo. Nel tratto fra frazioni Crespole e Lanciole sarà installato un nuovo guardrail, che sancirà il termine dei lavori e la completa riapertura al transito.

A Calamecca, lungo la Sp38 Femminamorta-Calamecca, un piccolo restringimento della carreggiata ha permesso la riapertura al traffico leggero, consentendo di effettuare altri monitoraggi di approfondimento per tutelare la strada da ulteriori movimenti franosi. Nella zona, iniziata un’operazione di pulitura delle paratie di monte e di valle oltre che delle cunette per la regimazione delle acque.

"Da sabato scorso siamo in costante contatto con la Provincia e con i suoi tecnici – commenta il viesindaco Tridente – Gli eventi franosi sono due, desta abbastanza preoccupazione soprattutto quello a fondovalle, perché rischia di far scivolare giù parte della carreggiata. Provincia e impresa stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza, per riaprire la strada almeno al traffico leggero. Domani è prevista nuovamente pioggia, mi auguro che non peggiori la situazione. Occorrerà, una volta riaperta la strada con la limitazione di carico, fare il più in fretta possibile per la progettazione, il reperimento delle risorse e l’esecuzione dei lavori per riaprire la strada anche al traffico pesante: a monte della frana ci sono delle aziende che stanno soffrendo la chiusura".

Emanuele Cutsodontis