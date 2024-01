Donna morta in autostrada, proseguono le indagini

Montecatini Terme, 7 gennaio 2024 – Gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Montecatini hanno sequestrato la Fiat Punto e il tir che si sono scontrati venerdì mattina, tra i caselli autostradali di Chiesina Uzzanese e Montecatini, nel tragico incidente in cui ha perso la vita Gabriella Frassineti, una donna di 76 anni di Sesto Fiorentino.

Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche il cellulare della donna ma, al momento, non ci sarebbero elementi che possono ricondurre alle cause del decesso, sulla cui ricostruzione ancora stanno lavorando le forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la donna alla guida della Punto avrebbe tamponato il tir, che era parcheggiato nella corsia d’emergenza. Il camionista è rimasto illeso, nonostante il terribile scontro.

Le condizioni dell’anziana, invece sono apparse subito gravissime ai soccorritori. Sono stati registrati rallentamenti consistenti della circolazione veicolare in autostrada per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre alla Polstrada e ai soccorritori della Croce Oro di Ponte Buggianese, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Pescia.

Da una prima, e al momento parziale ricostruzione dei fatti, sembra che la Punto abbia urtato il tir fermo sulla corsia di emergenza. La macchina è finita sotto la pancia del grande mezzo, con la parte superiore letteralmente disintegrata nell’impatto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato l’auto a schiantarsi contro il mezzo che in quel momento si trovava fermo in corsia d’emergenza. I conducenti degli altri mezzi che, in quel momento, stavano passando in quel punto, sono rimasti letteralmente (e comprensibilmente) terrorizzati alla vista dell’incidente.

Da.B.