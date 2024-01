Donazione alla Pediatria per screening più agevoli

Grazie alla famiglia Burchietti Nannini, l’ambulatorio neuroevolutivo del polo pediatrico dell’ospedale di Pescia è ora dotato di un materassino di resina espansa, che servirà a rendere maggiormente confortevole ai neonati il momento dello screening e follow up neonatale. "Ringraziamo sentitamente questa famiglia – commenta Giuditta Niccolai, direttore sanitario del Ss Cosma e Damiano – per aver pensato ai nostri piccoli pazienti che afferiscono all’ambulatorio per la sorveglianza e la valutazione della qualità dello sviluppo globale del neonato a rischio, fornendo anche un sostengo alla famiglia nell’accudimento del bambino. Il materassino migliorerà le attività complessive svolte dai nostri professionisti: pediatra, neonatologo, neuropsichiatra infantile, fisioterapiste, logopediste e altro personale sanitario dell’équipe". Il servizio, ha spiegato la dottoressa Sabrina Becciani referente dell’ambulatorio, è indirizzato alla popolazione neonatale a rischio neuroevolutivo e consiste in visite tenute all’interno degli ambulatori pediatrici dell’ospedale San Jacopo e anche all’ospedale di Pescia. Ai ringraziamenti alla famiglia per la donazione si è unito anche il dottor Rino Agostiniani, direttore della struttura complessa di pediatria e dell’area aziendale di neonatologia e pediatria.