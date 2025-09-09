Domani torna Miss Montecatini. Al Tettuccio la serata della bellezza

Chi sarà la regina della bellezza di Montecatini Terme che prenderà il posto di Jurisa Leka? Lo scopriremo domani al Tettuccio nella finale di Miss Montecatini 2025, un evento che rappresenta non solo una tappa fondamentale per le venti ragazze in gara, ma anche un momento di grande valore per la città e per tutta la Valdinievole. Dopo l’annullamento delle due semifinali, dovuto a motivi organizzativi, l’attesa si è fatta ancora più intensa. Ora, finalmente, è arrivato il tempo di scrivere una nuova pagina nella storia del concorso che da quasi vent’anni è un simbolo di bellezza, eleganza, talento e legame con il territorio.

Non è un caso che la finale si svolga ancora una volta nella cornice unica delle Terme Tettuccio, patrimonio artistico e architettonico della città. Qui la bellezza delle ragazze in gara si fonde con la maestosità del luogo, dando vita a uno spettacolo che va oltre la moda e oltre il concorso stesso: diventa un vero e proprio tributo alla cultura, alla storia e all’identità di Montecatini Terme.

Saranno venti le finaliste che sfileranno sul palco, pronte a contendersi la corona e il titolo di Miss Montecatini 2025. Giovani donne che, dietro i sorrisi e gli abiti eleganti, portano con sé sogni, ambizioni e la voglia di mettersi in gioco.

Il concorso non è soltanto un’occasione di visibilità, ma anche un percorso di crescita personale e professionale: molte delle miss delle passate edizioni hanno intrapreso carriere nel mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione, dimostrando che Miss Montecatini può essere un trampolino verso nuovi orizzonti. Per queste venti ragazze, la finale non è solo una gara: è il coronamento di mesi di preparazione, di prove, di attese, di emozioni. Una sfida con sé stesse, prima ancora che con le altre concorrenti.

Miss Montecatini non è solo bellezza, ma un palcoscenico che ogni anno dà spazio a ospiti, associazioni sportive e giovani talenti locali.

Anche per questa diciassettesima edizione, la finale sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento. Le associazioni sportive locali avranno l’occasione di presentarsi e farsi conoscere.

Non mancheranno inoltre i giovani artisti, cantanti, ballerini e performer.