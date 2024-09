Dmo: pronto lo statuto. Venerdì l’approvazione: "Diventerà il motore di sviluppo della città"

Lo statuto della nuova Fondazione per il turismo (Dmo) è pronto. Il sindaco Claudio Del Rosso porterà il documento in approvazione al consiglio comunale in programma venerdì 27 settembre, sancendo il via libera alla nascita della Dmo che si occuperà della promozione e dell’organizzazione di eventi, gestendo il marchio Montecatini a 360 gradi. Per scegliere il direttore della struttura, che gestirà circa 1,5 milioni all’anno sarà fatto un bando nazionale. "Attualmente lo statuto è dal notaio per gli ultimi ritocchi – dice Del Rosso –, dopo farà i dovuti passaggi in commissione e di seguito verà presentato in consiglio comunale per l’approvazione. Partiamo con questa nuova avventura che dovrà diventare il motore di Montecatini Terme, ma ci auguriamo anche della Valdinievole, con una dotazione economica importantissima di 1,5 milioni di euro all’anno".

Lo statuto prevede che il consiglio di amministrazione sarà composto da tre a sette membri. Per ora il Comune pensa di farne cinque, tre scelti dall’ente e due espressi attraverso un accordo tra albergatori e commercianti, dove comunque i primi hanno il vantaggio di riscuotere l’imposta di soggiorno dai turisti. Sarà questa la principale fonte di entrata per le attività della Dmo. Poche settimane dopo l’insediamento, la giunta Del Rosdo fissato l’aumento dell’imposta di soggiorno, che porterà circa tre milioni di euro nelle casse del Comune. La metà verrà utilizzata come sempre, mentre dell’altra parte 300mila euro andranno al verde pubblico e all’ambiente, una cifra assai rilevante, e il resto alla Dmo. Se consideriamo che Toscana Promozione, una realtà a livello regionale, può contare su cinque milioni all’anno, ci rendiamo conto di quanto sia importante per Montecatini contare su una struttura da 1,2 milioni all’anno.

Il sindaco Del Rosso, di recente, ha dichiarato che "gli esperti parlano della fine degli effetti post-Covid, che hanno portato una serie di benefici, in termini di presenze e lavoro agli operatori del settore. Adesso è arrivato il momento di prendere la fionda e colpire. L’istituzione della Dmo serve proprio a questo: valorizzare, qualificare e promuovere Montecatini sul mercato".

